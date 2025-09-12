Григорян назвал два лучших трансфера в РПЛ этим летом

Александр Григорян Фото: globallookpress.com
«Лучший трансфер лета? Очевидный ответ: Гаэтан Перрен. Давно игрок такого масштаба не переходил в РПЛ. Тем более, что он "десятка" по позиции. Это очень яркий футболист. При необходимости может заменить Сперцяна.
Также отмечу Жедсона в "Спартаке". Его взаимодействие с партнерами в центральной линии стремительно улучшается, что очень хорошо заметно в последних матчах. Жедсон тоже очень качественный игрок.
Разочарований назвать пока не могу. Нужно больше времени, чтобы это оценить», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Напомним, что трансферное окно в РПЛ закрылось этой ночью. Больше команды не могут приобретать новых футболистов.