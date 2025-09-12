ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дженнаро Гаттузо Антикатеначчо. Гаттузо научил Италию атаковать, но она совсем забыла, как защищаться
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
  • 21:53
    • «Северсталь» на выезде обыграла «Спартак» в КХЛ
  • 21:49
    • СКА уверенно обыграл «Трактор»
  • 21:30
    • Гол Смолова помог Broke Boys победить «Сатурн» в Кубке России
  • 23:46
    • «Трабзонспор» арендовал Онана
    Григорян назвал два лучших трансфера в РПЛ этим летом

    Российский тренер Александр Григорян ответил на вопрос о том, какие трансферы в РПЛ считает лучшими по итогам завершившегося трансферного окна.

    Александр Григорян
    Александр Григорян

    «Лучший трансфер лета? Очевидный ответ: Гаэтан Перрен. Давно игрок такого масштаба не переходил в РПЛ. Тем более, что он "десятка" по позиции. Это очень яркий футболист. При необходимости может заменить Сперцяна.

    Также отмечу Жедсона в "Спартаке". Его взаимодействие с партнерами в центральной линии стремительно улучшается, что очень хорошо заметно в последних матчах. Жедсон тоже очень качественный игрок.

    Разочарований назвать пока не могу. Нужно больше времени, чтобы это оценить», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

    Напомним, что трансферное окно в РПЛ закрылось этой ночью. Больше команды не могут приобретать новых футболистов.

