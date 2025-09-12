2-й таймСевилья — ЭльчеОнлайн
    «Севилья» — «Эльче». Онлайн, прямая трансляция
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 22:20
    • «Шанхайские драконы» одержал уверенную победу над «Локомотивом»
    Все новости спорта

    Даку — о победе «Рубина»: Знали, что будет непростой матч

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Рубин Динамо-Махачкала
    Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку высказался о победе своей команды в матче 8-го тура РПЛ против «Динамо» Мх (1:0).

    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»
    Мирлинд Даку — нападающий «Рубина»

    Напомним, что Даку забил единственный гол в ворота махачкалинского «Динамо» на 27-й минуте с пенальти.

    «Знали, что будет непростой матч, так как "Динамо" — хорошая, молодая команда. Очень рады, что удалось набрать три очка. Надеемся вернуться на победную поступь.

    За команду дебютировал Андерсон Арройо, очень рад за него, поздравляю. Будем рассказывать ему, что РПЛ — непростой чемпионат, здесь нужно полностью выкладываться, а любая команда может обыграть любую», — сказал Даку «Матч ТВ».

  • «Рубин» — «Динамо» Махачкала 1:0. Онлайн, прямая трансляция
  • «Рубин» обыграл махачкалинское «Динамо» в 8-м туре РПЛ
  • Сегодня

    • «Рубин» располагается на 5-й позиции в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Оренбурга» 16-го сентября в Кубке России.

    Читайте также

