Даку — о победе «Рубина»: Знали, что будет непростой матч

Нападающийвысказался о победе своей команды в матче 8-го тура РПЛ против(1:0).

Напомним, что Даку забил единственный гол в ворота махачкалинского «Динамо» на 27-й минуте с пенальти.

«Знали, что будет непростой матч, так как "Динамо" — хорошая, молодая команда. Очень рады, что удалось набрать три очка. Надеемся вернуться на победную поступь.

За команду дебютировал Андерсон Арройо, очень рад за него, поздравляю. Будем рассказывать ему, что РПЛ — непростой чемпионат, здесь нужно полностью выкладываться, а любая команда может обыграть любую», — сказал Даку «Матч ТВ».

«Рубин» располагается на 5-й позиции в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Оренбурга» 16-го сентября в Кубке России.