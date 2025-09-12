«Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
В составе хозяев дублем отметился Алехандро Гримальдо, отличившись на 10-й и 90+8-й минутах. Еще один гол забил Патрик Шик на 45+4-й минуте с пенальти.
У «Айнтрахта» единственный гол забил Джан Узун на 52-й минуте.
Футбол. Германия. Бундеслига
Байер — Айнтрахт Ф 3:1
Голы: 1:0 Алехандро Гримальдо (10'), 2:0 Патрик Шик (пенальти) (45 + 4'), 2:1 Джан Узун (52'), 3:1 Алехандро Гримальдо (90 + 8') Байер: Марк Флеккен, Луак Баде, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Эксекиэль Паласиос (Алейш Гарсия, 15'), Роберт Андрих, Нейтан Телла (Christian Michel Kofane, 82'), Лукас Васкес, Малик Тилльман (Эсекиэль Фернандес, 62'), Патрик Шик (Axel Tape, 82') Айнтрахт Ф: Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Расмус Кристенсен (Натаниэль Браун, 10'), Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя (Ансгар Кнауфф, 83'), Джан Узун (Элье Ваи, 83'), Рицу Доан, Жонатан Буркардт (Махмуд Дахуд, 83'), Фарес Шаиби, Эмиль Хойлунд (Миши Батшуайи, 71') Предупреждения: Роберт Андрих (19'), Роберт Андрих (59'), Эсекиэль Фернандес (78'), Джан Узун (79'), Эсекиэль Фернандес (90 + 2'), Лукас Васкес (90 + 4'), Элье Ваи (90 + 4'), Артур Теате (90 + 7')
После этого матча «Байер» располагается на 7-й позиции (4 очка), а «Айнтрахт» — на 2-й строчке с 6-ю баллами.