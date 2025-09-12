ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Эндж ПостекоглуТретьего не дано: либо Постекоглу изменится, либо «Ноттингем» улетит в Чемпионшип
  • 23:52
    • «Марсель» разгромил «Лорьян» в матче Лиги 1
  • 23:30
    • «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги
  • 21:01
    • Гол Даку обеспечил «Рубину» победу над махачкалинским «Динамо» в матче РПЛ
  • 19:18
    • «Автомобилист» в гостях переиграл «Салават Юлаев»
  • 00:06
    • Турция уверенно обыграла Грецию и пробилась в финал Евробаскета
    Все новости спорта

    «Байер» обыграл «Айнтрахт» в матче Бундеслиги

    «Байер» — «Айнтрахт: счет матча 3:1, обзор голов

    Бундеслига Футбол Германии Байер Айнтрахт Франкфурт
    «Байер» одержал победу над «Айнтрахтом» (3:1) в матче 3-го тура немецкой Бундеслиги.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    В составе хозяев дублем отметился Алехандро Гримальдо, отличившись на 10-й и 90+8-й минутах. Еще один гол забил Патрик Шик на 45+4-й минуте с пенальти.

    У «Айнтрахта» единственный гол забил Джан Узун на 52-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Байер — Айнтрахт Ф 3:1
    Голы: 1:0 Алехандро Гримальдо (10'), 2:0 Патрик Шик (пенальти) (45 + 4'), 2:1 Джан Узун (52'), 3:1 Алехандро Гримальдо (90 + 8') Байер: Марк Флеккен, Луак Баде, Джарелл Куанса, Эдмон Тапсоба, Алехандро Гримальдо, Эксекиэль Паласиос (Алейш Гарсия, 15'), Роберт Андрих, Нейтан Телла (Christian Michel Kofane, 82'), Лукас Васкес, Малик Тилльман (Эсекиэль Фернандес, 62'), Патрик Шик (Axel Tape, 82') Айнтрахт Ф: Артур Теате, Робин Кох, Ннамди Коллинз, Расмус Кристенсен (Натаниэль Браун, 10'), Михаэль Цеттерер, Жан-Маттео Баойя (Ансгар Кнауфф, 83'), Джан Узун (Элье Ваи, 83'), Рицу Доан, Жонатан Буркардт (Махмуд Дахуд, 83'), Фарес Шаиби, Эмиль Хойлунд (Миши Батшуайи, 71') Предупреждения: Роберт Андрих (19'), Роберт Андрих (59'), Эсекиэль Фернандес (78'), Джан Узун (79'), Эсекиэль Фернандес (90 + 2'), Лукас Васкес (90 + 4'), Элье Ваи (90 + 4'), Артур Теате (90 + 7')

    После этого матча «Байер» располагается на 7-й позиции (4 очка), а «Айнтрахт» — на 2-й строчке с 6-ю баллами.

