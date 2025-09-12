ПерерывСалават Юлаев — АвтомобилистОнлайн
    «Салават Юлаев» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:08
    • Казахстанская Премьер-лига будет расширена до 16 команд
  • 15:48
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матч с «Реалом»
  • 11:22
    • Ямаль: Я мечтаю выиграть несколько «Золотых мячей»
  • 09:33
    • Карпин: Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке
  • 09:02
    • Аршавин: Обидно. Было бы приятнее, если бы Смолов меня не догнал
    Агуэро: Как можно критиковать Пепа после стольких удачных сезонов?

    Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро не сомневается, что команда поправит турнирное положение в ближайшее время, а Пеп Гвардиола снова будет побеждать.

    Серхио Агуэро
    Серхио Агуэро

    «У команды худший старт за 21 год… Нельзя сказать, что начало вышло блестящим. Я списываю это на очень насыщенное трансферное окно, когда многие игроки приходили и уходили. Команда все еще проходит процесс перестройки, и, возможно, нужно немного времени, чтобы она начала показывать максимум. Я уверен, что у них это получится.

    • Я считаю, что после всех достижений Пепа люди должны уважать его точку зрения. Я все еще удивляюсь, что его умудряются критиковать после не самого удачного сезона и непростого старта этого. За столько лет Пеп привел команду к множеству титулов, а когда это не удавалось, мы все равно стабильно были одними из главных претендентов.

    Он создал огромное наследие, которое все должны ценить. Возможно ли, что команда попала в спад? Может быть — но это лишь оттеняет грандиозные достижения его работы. Борьба за все турниры каждый год — это нелегкая задача. Вот почему я доверяю ему и считаю, что он выправит курс и и покажет путь к возвращению», — сказал аргентинец изданию Goal.

    Календарь и таблица АПЛ

    После трех туров у «Ман Сити» всего три очка и 13-е место в таблице АПЛ. В 4-м туре горожане сыграют с «Манчестер Юнайтед». Агуэро выступал за «Ман Сити» с 2011 по 2021 год и пять раз с командой выиграл АПЛ.

