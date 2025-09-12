Агуэро: Как можно критиковать Пепа после стольких удачных сезонов?

Бывший нападающий «Манчестер Сити»не сомневается, что команда поправит турнирное положение в ближайшее время, аснова будет побеждать.

«У команды худший старт за 21 год… Нельзя сказать, что начало вышло блестящим. Я списываю это на очень насыщенное трансферное окно, когда многие игроки приходили и уходили. Команда все еще проходит процесс перестройки, и, возможно, нужно немного времени, чтобы она начала показывать максимум. Я уверен, что у них это получится.

Я считаю, что после всех достижений Пепа люди должны уважать его точку зрения. Я все еще удивляюсь, что его умудряются критиковать после не самого удачного сезона и непростого старта этого. За столько лет Пеп привел команду к множеству титулов, а когда это не удавалось, мы все равно стабильно были одними из главных претендентов.

Он создал огромное наследие, которое все должны ценить. Возможно ли, что команда попала в спад? Может быть — но это лишь оттеняет грандиозные достижения его работы. Борьба за все турниры каждый год — это нелегкая задача. Вот почему я доверяю ему и считаю, что он выправит курс и и покажет путь к возвращению», — сказал аргентинец изданию Goal.

После трех туров у «Ман Сити» всего три очка и 13-е место в таблице АПЛ. В 4-м туре горожане сыграют с «Манчестер Юнайтед». Агуэро выступал за «Ман Сити» с 2011 по 2021 год и пять раз с командой выиграл АПЛ.