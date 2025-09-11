Константин Тюкавин может сыграть в матче против «Спартака»

Генеральный директор московскогоПавел Пивоваров ответил, сыграет ли форвардв матче 8-го тура РПЛ со

«План такой. Он готовится к игре. Полный матч Костя не проведет. Со "Спартаком" он обычно хорошо играет, поэтому его участие будет большим подспорьем», — передает слова Пивоварова «Чемпионат».

Тюкавин пропустил последние полгода из-за серьезной травмы крестообразной связки колена, полученной в марте 2025 года в матче с «Ростовом».

Дебри между «Динамо» и «Спартаком» пройдет 13 сентября на домашнем поле бело-голубых. Сейчас «Динамо» занимает 9-е место в турнирной таблице с 8 очками, а «Спартак» с 11 очками располагается на 6-й позиции.