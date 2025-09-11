ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Роман ТрушечкинРоман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 10:57
    • Баринов не отклонил предложение ЦСКА
  • 14:24
    • «СЭ»: Энрике Кармо подпишет контракт с московским ЦСКА
  • 12:29
    • Источник: ангольский нападающий подпишет контракт с махачкалинским «Динамо»
    РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ

    Российский футбольный союз объявил на своем сайт судейские бригады, которые будут обслуживать игры 8-го тура РПЛ.

    Егор Егоров
    Егор Егоров

    Центральную игру между московскими «Динамо» и «Спартаком» доверили 32-летнему нижегородцу Егору Егорову. В РПЛ он работает третий сезон и является сыном известного в прошлом арбитра Игоря Егорова.

    12 сентября (пятница)

    «Рубин» — «Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Олег Соколов.

  • Налог на легионеров: клубам РПЛ угрожает новая идея министра Дегтярева
  • Лёгкая жизнь в России иностранным футболистам будет только сниться
  • 09/09/2025

    • 13 сентября (суббота)

    «Пари НН» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Юрий Баскаков.

    «Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Иванов.

    «Ахмат» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Николай Иванов.

    «Краснодар» — «Акрон»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Владимир Казьменко.

  • Роман Трушечкин: Мой комментарий постепенно утрачивает стремление к эпатажу
  • Известный комментатор в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru — о приходе в профессию и планерках Карпина
  • Сегодня

    • 14 сентября (воскресенье)

    «Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Алексей Резников.

    «Балтика» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков. Помощники судьи — Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.

