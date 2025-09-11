РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ

Центральную игру между московскими «Динамо» и «Спартаком» доверили 32-летнему нижегородцу Егору Егорову. В РПЛ он работает третий сезон и является сыном известного в прошлом арбитра Игоря Егорова.
12 сентября (пятница)
«Рубин» — «Динамо» Махачкала — «Рубин»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян; резервный судья — Александр Машлякевич; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Олег Соколов.
13 сентября (суббота)
«Пари НН» — «Оренбург»: судья — Сергей Чебан. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Артем Перов; резервный судья — Владислав Целовальников; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Иван Абросимов; инспектор — Юрий Баскаков.
«Динамо» Москва — «Спартак»: судья — Егор Егоров. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья — Юрий Карпов; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Андрей Иванов.
«Ахмат» — «Локомотив»: судья — Кирилл Левников. Помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Николай Иванов.
«Краснодар» — «Акрон»: судья — Ранэль Зияков. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Андрей Филипкин; резервный судья — Иван Сараев; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Владимир Казьменко.
14 сентября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Сочи»: судья — Инал Танашев. Помощники судьи — Алексей Стипиди, Хамид Талаев; резервный судья — Ярослав Хромей; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Рафаэль Шафеев; инспектор — Алексей Резников.
«Балтика» — «Зенит»: судья — Виталий Мешков. Помощники судьи — Игорь Демешко, Станислав Попков; резервный судья — Евгений Кукуляк; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Павел Шадыханов; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — ЦСКА: судья — Сергей Карасев. Помощники судьи — Адлан Хатуев, Алексей Ширяев; резервный судья — Максим Перезва; ВАР — Евгений Буланов; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Вячеслав Харламов.