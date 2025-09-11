Лукин: Даже если счет 3:0, наша задача — забивать еще и не останавливаться

Защитниквысказался о беспроигрышной серии москвичей в чемпионате России.

«Не проигрываем 21 матч? У нас нет такого, чтобы побить серию или стремиться к этому. Мы просто идем от матча к матчу, держим в себе уверенность. Общаемся между собой, мол, почему мы должны проигрывать или играть вничью, мы всегда играем на победу.

Серия, если я помню, началась с матча с "Рубином", где я сделал дубль. Следующий матч — уже рекорд. Мы знаем, что мы делаем, двигаемся вперед. Сейчас мы играем в такой футбол, который заставляет другие команды обороняться. Все хотят забит, атаковать. Даже если счет 3:0, наша задача — забивать еще и не останавливаться», — приводит слова Лукина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.