«Аль‑Наср» не включил Лапорта в заявку на сезон

не включил в заявку на сезон защитника сборной Испании Эмерика Лапорта. Об этом сообщает AS.

По данным источника, Лапорт остался вне состава, так как в команде заняты все места для легионеров.

Ранее сообщалось, что 31-летний игрок договорился о переходе в «Атлетик», но клуб из Саудовской Аравии не успел вовремя оформить необходимые документы, и трансфер не состоялся до закрытия окна. Руководство «Атлетика» подало запрос в ФИФА на «исключительную проверку» сделки, однако он был отклонён. В настоящий момент клуб планирует обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Лапорт защищал цвета «Атлетика» с 2011 по 2018 год, а за «Аль‑Наср» провёл 69 матчей за два последних сезона, забив 9 голов и сделав одну результативную передачу. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет около €15 млн.