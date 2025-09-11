Баллак назвал своих фаворитов Лиги чемпионов

Известный немецкий футболистответил на вопрос о своих фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Бавария может обыграть любого соперника. Но нужно учитывать динамику: в прошлом сезоне они вылетели в четвертьфинале от миланского "Интера". Именно поэтому "Бавария" для меня не является абсолютным фаворитом, а скорее претендентом.

"Манчестер Сити" я также не считаю главным фаворитом, учитывая их прошлые выступления и пережитые потрясения».

«Реал»? Тоже нет. Ситуация там примерно как в «Манчестер Сити».

Фаворит? Конечно, «Барселона». Команда сильная, особенно с Ламином Ямалем. У них есть выдающийся игрок, способный изменить ход событий, и Ханси Флик — идеально подходящий тренер.

Конечно, среди главных фаворитов нужно назвать «Пари Сен-Жермен», действующего чемпиона. Под руководством тренера Луиса Энрике команда стала топовой«, — цитирует Баллака Bild.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ", который в финале прошлого сезона обыграл "Интер" (5:0).