    Главный тренер московского Динамо Алексей Кудашов
  • 15:33
    • КДК РФС дисквалифицировал Кордобу на два матча
  • 14:33
    • РФС назвала судей на матчи 8-го тура Мир РПЛ
  • 13:45
    • «Шахтёр» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика
  • 16:30
    • ЦСКА готов заплатить за бельгийского нападающего € 37 млн
  • 16:29
    • Махачкалинское «Динамо» подписало контракт с нападающим Миро
    Баллак назвал своих фаворитов Лиги чемпионов

    Известный немецкий футболист Михаэль Баллак ответил на вопрос о своих фаворитах текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    Ламин Ямаль («Барселона»)
    Ламин Ямаль («Барселона»)

    «Бавария может обыграть любого соперника. Но нужно учитывать динамику: в прошлом сезоне они вылетели в четвертьфинале от миланского "Интера". Именно поэтому "Бавария" для меня не является абсолютным фаворитом, а скорее претендентом.

    "Манчестер Сити" я также не считаю главным фаворитом, учитывая их прошлые выступления и пережитые потрясения».

    «Реал»? Тоже нет. Ситуация там примерно как в «Манчестер Сити».

    Фаворит? Конечно, «Барселона». Команда сильная, особенно с Ламином Ямалем. У них есть выдающийся игрок, способный изменить ход событий, и Ханси Флик — идеально подходящий тренер.

    Конечно, среди главных фаворитов нужно назвать «Пари Сен-Жермен», действующего чемпиона. Под руководством тренера Луиса Энрике команда стала топовой«, — цитирует Баллака Bild.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является "ПСЖ", который в финале прошлого сезона обыграл "Интер" (5:0).

  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • «Адмирал» добьется результата на льду «Сибири»
  • «Сибирь» — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Добудет ли «Байер» первую победу в сезоне?
  • «Байер» — «Айнтрахт». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    5.49
  • Экспресс дня 11 сентября
  • Сегодня в 20:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Сибирь — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Байер — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Шаньдун Тайшань
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Рубин — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Фатех
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Торпедо — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Торпедо — Волга
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
