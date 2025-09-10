Варди высказался о своем переходе в «Кремонезе»

Нападающийпрокомментировал свой переход изв итальянский клуб.

«Не буду называть клубы, предложения которых я отклонил. Я принял решение, обсудив всё с семьей, и очень рад. Когда мы изучали этот вариант, я учёл множество факторов: прежде всего, мнение семьи. К счастью, технологии помогли нам: около 45–60 минут я общался с тренером по видеосвязи, и он убедил меня.

Я тружусь над тем, чтобы быть готовым, когда тренеру понадобится моя помощь. Когда я думаю об Италии и о своём кумире, то вспоминаю Дель Пьеро. Я часто следил за его игрой в детстве», — приводит слова Варди Sky Sports.

В прошедшем сезоне нападающий провел за «Лестер» 35 матчей в рамках АПЛ, забил 9 голов и сделал 4 голевых передач.