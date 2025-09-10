1-й период Ак Барс — АвтомобилистОнлайн
    Никита Лямкин«Ак Барс» — «Автомобилист». Онлайн, прямая трансляция
  • 17:30
    • Луиш Нани сыграет за медийную команду «Альфа-Банка»
  • 15:44
    • «Сочи» намерен побороться за форварда «Леганеса» Мигеля Де ла Фуэнте
  • 14:42
    • «Спорт-Экспресс»: Бителло заключил новый контракт с московским «Динамо»
  • 14:25
    • «Аль-Хиляль» отказал ЦСКА в трансфере нападающего Маркоса Леонардо
  • 13:37
    • Источник: Нападающего «Ювентуса» Милика предложили российскому клубу
    Варди высказался о своем переходе в «Кремонезе»

    Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди прокомментировал свой переход из «Лестера» в итальянский клуб.

    Джейми Варди — нападающий «Кремонезе»
    Джейми Варди — нападающий «Кремонезе»

    «Не буду называть клубы, предложения которых я отклонил. Я принял решение, обсудив всё с семьей, и очень рад. Когда мы изучали этот вариант, я учёл множество факторов: прежде всего, мнение семьи. К счастью, технологии помогли нам: около 45–60 минут я общался с тренером по видеосвязи, и он убедил меня.

    Я тружусь над тем, чтобы быть готовым, когда тренеру понадобится моя помощь. Когда я думаю об Италии и о своём кумире, то вспоминаю Дель Пьеро. Я часто следил за его игрой в детстве», — приводит слова Варди Sky Sports.

  • Трансферный дайджест. 2 — 8 сентября
  • Будущее Кисляка, чего хочет «Тоттенхэм» и как поступит Бруну Фернандеш
  • 08/09/2025

    • В прошедшем сезоне нападающий провел за «Лестер» 35 матчей в рамках АПЛ, забил 9 голов и сделал 4 голевых передач.

  • ЦСКА не заметит дальневосточных гостей
  • ЦСКА — «Адмирал». Прогноз и ставки
  • 2.07
    •
  • «Ак Барс» не оступится на домашнем льду
  • «Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • СКА одержит первую победу в сезоне
  • СКА — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    6.09
  • Экспресс дня 10 сентября
  • Сегодня в 17:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.86
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Леон Сатурн — Broke Boys
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Амкал — Салют
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Авангард — Амур
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •
