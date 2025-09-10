Симеоне: Мы не можем играть как «Барселона»

Главный тренервысоко оценил игру

«Какая команда больше всего нравится по игре? "Барселона". У нее другие характеристики и другие игроки. Они хорошо атакуют, используя фланги, играют как команда. Мы же играем не так уж плохо. Но мы используем сильные стороны наших футболистов.

Мы не можем играть как они, потому что они играют иначе. У их игроков другие характеристики, нам нужно сделать так, чтобы качества наших игроков проявлялись наилучшим образом. Лучшие тренеры — это те, кто умеет раскрыть лучшую версию каждого футболиста», — сказал Симеоне COPE.

После 3-х туров в испанской Примере «Барселона» занимает 4-е место в таблице с 7-ю очками в активе. «Атлетико» — на 17-й позиции (2 балла).