Эквадор за 17 туров набрал 26 очков и получил путевку на чемпионат мира. В таблице команда занимает 4-е место. Сборная Аргентины лидирует с 38 очками. Для «небесно-голубых» этот матч ни на что не влияет.
Несмотря на решенные турнирные задачи, команды все равно будут мотивированны. Как минимум, Эквадор и Аргентина явно хотят закончить отбор на беспроигрышной серии. Лично эквадорцы ни разу в этом розыгрыше не уступали на своем поле.
Отметим, что Аргентина выиграла 4 из 5 матчей против Эквадора. «Триколоры» смогли добыть лишь ничью.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Коэффициенты букмекеров на победу составляют 3.20 и 2.78, на ничью можно поставить за 2.75.
- Аналитики сайта LiveSport сделали прогноз на игру с коэффициентом 2.40.
- Искусственный интеллект считает, что команды закончат нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Эквадор — Аргентина смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.