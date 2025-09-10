Сборнаяпримет сборнуюв матче отбора на чемпионат мира. Команды сыграют 10 сентября Гуаякиле. Начало в 02:00 мск.

Эквадор за 17 туров набрал 26 очков и получил путевку на чемпионат мира. В таблице команда занимает 4-е место. Сборная Аргентины лидирует с 38 очками. Для «небесно-голубых» этот матч ни на что не влияет.

Несмотря на решенные турнирные задачи, команды все равно будут мотивированны. Как минимум, Эквадор и Аргентина явно хотят закончить отбор на беспроигрышной серии. Лично эквадорцы ни разу в этом розыгрыше не уступали на своем поле.

Отметим, что Аргентина выиграла 4 из 5 матчей против Эквадора. «Триколоры» смогли добыть лишь ничью.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Коэффициенты букмекеров на победу составляют 3.20 и 2.78, на ничью можно поставить за 2.75.

Аналитики сайта LiveSport сделали прогноз на игру с коэффициентом 2.40.

Искусственный интеллект считает, что команды закончат нулевой ничьей.

Трансляция матча

