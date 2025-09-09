Сергеев: В сборной не делим игры на товарищеские или другие

Нападающий сборной Россиивысказался о беспроигрышной серии команды, которая насчитывает 20 матчей.

«В сборную вызывается тот, кто сильнее на данный момент, также и по заявке команды на матчи. Наша главная работа — выполнять тренерскую установку, поэтому у нас все хорошо, идем в правильном направлении.

Всегда приятно забивать как можно голов, но главнее — положительный результат для команды.

Беспроигрышная серия? Не слежу за этим. Какой соперник есть на данный момент, с тем и играем. В матчах за сборную отдаемся на 100%, потому что не делим игры на товарищеские или другие, каждый матч для нас как официальный», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

Напомним, что в сентябре сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила Катар (4:1).