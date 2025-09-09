2-й тайм Азербайджан — УкраинаОнлайн
    Главный тренер сборной Украины Сергей РебровАзербайджан — Украина. Онлайн, прямая трансляция
  • 15:36
    • Постекоглу стал главным тренером «Ноттингем Форест»
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
  • 15:44
    • Форвард «Генгама» Жан-Жульен Сиве близок к переходу в казанский «Рубин»
  • 15:32
    • Илиан Илиев уволен с поста главного тренера сборной Болгарии
    Все новости спорта

    Сафонов — о беспроигрышной серии сборной России: Все понимают, что это товарищеские матчи

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России
    Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о беспроигрышной серии команды, которая насчитывает 20 матчей.

    Матвей Сафонов
    Матвей Сафонов

    «Но все же понимают, что все равно это товарищеские матчи. Скорее бы хотелось приступить к официальным играм, но что имеем, то имеем.

    Классно, что сейчас на этом сборе были достаточно сильные соперники, и впереди на следующих двух сборах в этом году также будут достойные соперники.

    Чемпион мира по товарищеским матчам? Тяжело проводить аналогию, если честно. Но серия в 20 матчей есть. Наверное, на данном этапе я бы никак это не называл, не акцентировал бы на этом внимание. В матчах, где мы должны были показывать положительный результат, мы его показывали. Это то, чего от нас требовали и что мы должны были сделать», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

    Напомним, что в сентябре сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила Катар (4:1).

