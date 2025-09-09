Сафонов — о беспроигрышной серии сборной России: Все понимают, что это товарищеские матчи

Вратарь сборной Россиивысказался о беспроигрышной серии команды, которая насчитывает 20 матчей.

«Но все же понимают, что все равно это товарищеские матчи. Скорее бы хотелось приступить к официальным играм, но что имеем, то имеем.

Классно, что сейчас на этом сборе были достаточно сильные соперники, и впереди на следующих двух сборах в этом году также будут достойные соперники.

Чемпион мира по товарищеским матчам? Тяжело проводить аналогию, если честно. Но серия в 20 матчей есть. Наверное, на данном этапе я бы никак это не называл, не акцентировал бы на этом внимание. В матчах, где мы должны были показывать положительный результат, мы его показывали. Это то, чего от нас требовали и что мы должны были сделать», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

Напомним, что в сентябре сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила Катар (4:1).