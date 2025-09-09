Непомнящий верит, что матч между Россией и США может состояться

Известный российский тренероценил возможность проведения товарищеской встречи между командами

«Верю, что матч Россия — США может состояться. Но тут стоит вопрос больше не о футболе, а о политике. В нашем мире всё может произойти. Я считаю, что сборной России сейчас по зубам любая команда в мире. Я не шучу! Вижу, что наша сборная сегодня готова сыграть с любым соперником, включая европейских и южноамериканских грандов. Поэтому мы можем победить американцев», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что сборная России может сыграть против команды США товарищескую встречу.