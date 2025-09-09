Клуб «Химки» был признан банкротом

Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуббанкротом, сообщает издание ТАСС.

Это решение принято сегодня, 9 сентября, после нескольких переносов судебных заседаний с июня. Ранее клуб не получил лицензию на выступление в Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев, а в апреле в «Химках» было введено внешнее управление из-за больших долгов.

Клуб приостановил свою деятельность 18 июня. Заявление о банкротстве поступило в суд 20 июня, однако сначала было оставлено без движения из-за отсутствия доказательств наличия имущества для проведения процедуры. Долг клуба перед налоговыми органами составляет около 448-450 миллионов рублей.