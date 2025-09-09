ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Нассурдин Имавов против Кайо БорральоИмавов играючи разобрал Борральо. У Чимаева есть новый соперник
  • 10:28
    • Журналист Fanatik: Джику подтвердил, что подписал контракт со «Спартаком»
  • 08:38
    • «Ноттингем Форест» уволил Нуну Эшпириту Санту
  • 07:52
    • После матча между Италией и Израилем на поле произошла потасовка
  • 12:55
    • Клуб «Химки» был признан банкротом
  • 08:35
    • «Палмейрас» летом хочет купить Барко
    Все новости спорта

    Клуб «Химки» был признан банкротом

    Футбол Футбол России Химки
    Арбитражный суд Московской области признал футбольный клуб «Химки» банкротом, сообщает издание ТАСС.

    Футбольный клуб «Химки»
    Футбольный клуб «Химки»

    Это решение принято сегодня, 9 сентября, после нескольких переносов судебных заседаний с июня. Ранее клуб не получил лицензию на выступление в Российской Премьер-Лиге из-за несоблюдения финансовых критериев, а в апреле в «Химках» было введено внешнее управление из-за больших долгов.

    Клуб приостановил свою деятельность 18 июня. Заявление о банкротстве поступило в суд 20 июня, однако сначала было оставлено без движения из-за отсутствия доказательств наличия имущества для проведения процедуры. Долг клуба перед налоговыми органами составляет около 448-450 миллионов рублей.

