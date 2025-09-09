1-й таймКипр — РумынияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Адриан Рус Кипр — Румыния. Онлайн, прямая трансляция
  • 21:26
    • «Трактор» вырвал победу у «Нефтехимика» в матче КХЛ
  • 21:17
    • Азербайджан и Украина сыграли вничью в матче отбора на ЧМ-2026
  • 21:00
    • Гол Сперцяна помог Армении обыграть Ирландию в матче квалификации ЧМ-2026
  • 18:21
    • Тедеско назначен новым главным тренером «Фенербахче»
  • 17:17
    • ЦСКА сделал новое предложение «Бока Хуниорс» по трансферу Кевина Сенона
    Все новости спорта

    Гол Сперцяна помог Армении обыграть Ирландию в матче квалификации ЧМ-2026

    Армения — Ирландия: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Армении Сборная Ирландии
    Армения одержала победу над Ирландией (2:1) в матче 2-го тура квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Эдуард Сперцян — полузащитник сборной Армении
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эдуард Сперцян — полузащитник сборной Армении

    В составе хозяев голы записали на свой счет Эдуард Сперцян на 45+1-й минуте с пенальти и Грант-Леон Ранос на 51-й минуте.

    У Ирландии единственный гол забил Эван Фергюсон на 57-й минуте.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F
    Армения — Ирландия 2:1
    Голы: 1:0 Eduard Sperstian (пенальти) (45 + 1'), 2:0 Грант-Леон Ранос (51'), 2:1 Эван Фергюсон (57'), 3:1 Артур Серобян (88') Армения: Эрик Пилоян, Сергей Мурадян, Георгий Арутюнян, Камо Оганесян, Наяир Тикнизян, Угочукву Иву, Лукас Селараян (Артур Серобян, 78'), Тигран Барсегян (Жираир Шагоян, 78'), Грант-Леон Ранос (Ваган Бичахчян, 66'), Ognen Cancarevic, Eduard Sperstian Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Джек Тейлор (Адам Айда, 46'), Финн Азаз (Майкл Джонстон, 70'), Джейсон Найт, Джош Каллен (Киллиан Филлипс, 70'), Райан Мэннинг (Лиам Скэйлз, 82'), Чидози Огбене (Кейси Макатир, 46'), Эван Фергюсон, Jake O'Brien, Dara O'Shea Предупреждение: Джейсон Найт (82')

    После этого матча Армения занимает 2-е место в группе F с 3 очками в активе. Ирландия — на 4-й позиции (1).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Игра получится прагматичной
  • Сербия — Англия. Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Португалия подтвердит свой уровень
  • Венгрия — Португалия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Разгромит ли Франция Исландию?
  • Франция — Исландия. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 9 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Сербия — Англия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Венгрия — Португалия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Франция — Исландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.70
  • Прогноз на матч Норвегия — Молдова
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Австрия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч ЦСКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Эквадор — Аргентина
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чили — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры