Гол Сперцяна помог Армении обыграть Ирландию в матче квалификации ЧМ-2026

Эдуард Сперцян — полузащитник сборной Армении Фото: globallookpress.com
В составе хозяев голы записали на свой счет Эдуард Сперцян на 45+1-й минуте с пенальти и Грант-Леон Ранос на 51-й минуте.
У Ирландии единственный гол забил Эван Фергюсон на 57-й минуте.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F
Армения — Ирландия 2:1
Голы: 1:0 Eduard Sperstian (пенальти) (45 + 1'), 2:0 Грант-Леон Ранос (51'), 2:1 Эван Фергюсон (57'), 3:1 Артур Серобян (88') Армения: Эрик Пилоян, Сергей Мурадян, Георгий Арутюнян, Камо Оганесян, Наяир Тикнизян, Угочукву Иву, Лукас Селараян (Артур Серобян, 78'), Тигран Барсегян (Жираир Шагоян, 78'), Грант-Леон Ранос (Ваган Бичахчян, 66'), Ognen Cancarevic, Eduard Sperstian Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Джек Тейлор (Адам Айда, 46'), Финн Азаз (Майкл Джонстон, 70'), Джейсон Найт, Джош Каллен (Киллиан Филлипс, 70'), Райан Мэннинг (Лиам Скэйлз, 82'), Чидози Огбене (Кейси Макатир, 46'), Эван Фергюсон, Jake O'Brien, Dara O'Shea Предупреждение: Джейсон Найт (82')
После этого матча Армения занимает 2-е место в группе F с 3 очками в активе. Ирландия — на 4-й позиции (1).