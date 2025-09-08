В «Тоттенхэме» заявили, что не будут продавать акции клуба

Футбольный клуб «Тоттенхэм» Фото: globallookpress.com
Правление подтвердило, что инвестиционная компания ENIC Sports & Developments Holdings Ltd, владеющая контрольным пакетом акций (около 87%), получила и «недвусмысленно» отклонила два предварительных предложения о продаже клуба.
Одно предложение поступило от компании PCP International Finance Limited, связанной с бывшим акционером «Ньюкасла» Амандой Стейвли, а второе — от консорциума во главе с бизнесменами Роджером Кеннеди и Винг Фаем.
ENIC, подконтрольный семье британского бизнесмена Джо Льюиса, владеет основным пакетом акций «Тоттенхэма». 4 сентября пост председателя правления покинул Даниэль Леви.