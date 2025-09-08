ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
    В «Тоттенхэме» заявили, что не будут продавать акции клуба

    Владельцы «Тоттенхэма» заявили, что не намерены продавать клуб, сообщает официальный сайт «шпор».

    Футбольный клуб «Тоттенхэм»
    Футбольный клуб «Тоттенхэм»

    Правление подтвердило, что инвестиционная компания ENIC Sports & Developments Holdings Ltd, владеющая контрольным пакетом акций (около 87%), получила и «недвусмысленно» отклонила два предварительных предложения о продаже клуба.

    Одно предложение поступило от компании PCP International Finance Limited, связанной с бывшим акционером «Ньюкасла» Амандой Стейвли, а второе — от консорциума во главе с бизнесменами Роджером Кеннеди и Винг Фаем.

    ENIC, подконтрольный семье британского бизнесмена Джо Льюиса, владеет основным пакетом акций «Тоттенхэма». 4 сентября пост председателя правления покинул Даниэль Леви.

