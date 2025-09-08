Луис Энрике — о переходе в «Зенит»: Ребята очень хотели, чтобы я пришел

Нападающийобъяснил, почему принял решение перейти в санкт-петербургский клуб.

«Зенит очень хотел меня видеть. И, как я уже сказал, это семейный клуб. Они всегда спрашивают, нужна ли нам какая-то поддержка. И еще потому, что в этом клубе было и есть много бразильцев. Ребята очень хотели, чтобы я пришел», — приводит слова Луиса Энрике бразильское издание O Globo.

Луис Энрике выступает за «Зенит» с января 2025 года. Вингер уже провел за клуб 14 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года.