Евгений Ловчев: Не понимаю, почему у нас сборная должна играть разными составами?

Бывший футболисти сборной СССРвыразил недовольство постоянными изменениями в составе сборной

«Не понимаю, почему у нас сборная обязательно должна играть всегда разными составами? Вот вышли с Катаром, сыграли хорошо, все лучшие игроки вышли на поле и победили. Такое ощущение, что этими постоянными дебютантами, списками по 50 человек, над нами просто смеются. Половина вызванных игроков — не уровень сборной, но они играют. Так еще и как играют, чуть Иордании не проиграли, выглядели очень плохо в первом тайме», — приводит слова Ловчева сайт Odds.ru.

В сентябре команда Валерия Карпина в товарищеских матчах сыграла вничью с Иорданией (0:0) и выиграла у Катара со счетом 4:1.