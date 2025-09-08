Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию

Защитникполучил 10-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба УЕФА.

Положительная допинг-проба обнаружена после первого полуфинального матча Лиги Европы прошлого сезона с «Манчестер Юнайтед» (0:3). В допинг-пробе выявлено запрещенное вещество канренон.

Срок дисквалификации начинается с 2 июня 2025 года — даты временного отстранения игрока, и продлится до 2 апреля 2026 года. 30-летний Альварес выступает за «Атлетик» с 2016 года. За это время он провел 257 матчей за клуб, завоевал Кубок Испании (2024) и Суперкубок страны (2021).