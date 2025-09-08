ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Андрей КанчельскисАндрей Канчельскис: Если бы Баринов у меня не добежал, как с Иорданией, ему бы мало не показалось
  • 13:25
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
    Все новости спорта

    Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Атлетик
    Защитник «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба УЕФА.

    Йерай Альварес
    Йерай Альварес

    Положительная допинг-проба обнаружена после первого полуфинального матча Лиги Европы прошлого сезона с «Манчестер Юнайтед» (0:3). В допинг-пробе выявлено запрещенное вещество канренон.

    Срок дисквалификации начинается с 2 июня 2025 года — даты временного отстранения игрока, и продлится до 2 апреля 2026 года. 30-летний Альварес выступает за «Атлетик» с 2016 года. За это время он провел 257 матчей за клуб, завоевал Кубок Испании (2024) и Суперкубок страны (2021).

  • Сборная Израиля доставит проблемы итальянцам?
  • Израиль — Италия. Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • «Авангард» не отступится на домашнем льду
  • «Авангард» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Игорь Ларионов огорчит бывшую команду
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
