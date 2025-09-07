«Родина» уверенно обыграла «Енисей» в Первой лиге

В матче 9-го тура московскаяуверенно победила красноярскийсо счетом 2:0.

На 13-й минуте нападающий Иван Тимошенко открыл счет в матче с пенальти.

Второй гол «Родина» забила на 57-й минуте после точного удара Магомедхабиба Абдусаламова.

Футбол. Россия. Первая лига Родина — Енисей 2:0 Голы: 1:0 Иван Тимошенко (пенальти) (13'), 2:0 Abdusalamov M. (57') Родина: Александр Максименко (Астемир Гордюшенко, 87'), Сергей Волков, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Лео Гогличидз, Руслан Фищенко, Иван Тимошенко (Gueye P., 69'), Аршак Корян (Леон Мусаев, 69'), Йорди Рейна (Андрей Егорычев, 78'), Abdusalamov M. (Артем Концевой, 78'), Dyatlov I. Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Артём Гюрджан, Александр Масловский, Bogatyrev N. (Артур Гилязетдинов, 77'), Андреа Чуканов, Иван Зазвонкин (Khashkulov A., 46'), Андрей Мазурин, Александр Надольский (Андрей Окладников, 64'), Артём Погосов (Savin N., 77'), Ratkovic L. (Оливье Кенфак, 46') Предупреждения: Иван Тимошенко (40'), Артём Мещанинов (43')

После этого матча «Родина» вышла на 7-е место в таблице Первой лиги с 13 очками. «Енисей» (9) — 13-й.