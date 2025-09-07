1-й таймКатар — РоссияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная РоссииКатар — Россия. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
    Все новости спорта

    «Родина» уверенно обыграла «Енисей» в Первой лиге

    «Родина» — «Енисей»: счет матча 2:0, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Родина Енисей
    В матче 9-го тура московская «Родина» уверенно победила красноярский «Енисей» со счетом 2:0.

    Иван Тимошенко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Иван Тимошенко

    На 13-й минуте нападающий Иван Тимошенко открыл счет в матче с пенальти.

    Второй гол «Родина» забила на 57-й минуте после точного удара Магомедхабиба Абдусаламова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Родина — Енисей 2:0
    Голы: 1:0 Иван Тимошенко (пенальти) (13'), 2:0 Abdusalamov M. (57') Родина: Александр Максименко (Астемир Гордюшенко, 87'), Сергей Волков, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Лео Гогличидз, Руслан Фищенко, Иван Тимошенко (Gueye P., 69'), Аршак Корян (Леон Мусаев, 69'), Йорди Рейна (Андрей Егорычев, 78'), Abdusalamov M. (Артем Концевой, 78'), Dyatlov I. Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Артём Гюрджан, Александр Масловский, Bogatyrev N. (Артур Гилязетдинов, 77'), Андреа Чуканов, Иван Зазвонкин (Khashkulov A., 46'), Андрей Мазурин, Александр Надольский (Андрей Окладников, 64'), Артём Погосов (Savin N., 77'), Ratkovic L. (Оливье Кенфак, 46') Предупреждения: Иван Тимошенко (40'), Артём Мещанинов (43')

    Календарь и таблица ФНЛ

    После этого матча «Родина» вышла на 7-е место в таблице Первой лиги с 13 очками. «Енисей» (9) — 13-й.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Испания продолжит побеждать в квалификации ЧМ
  • Турция — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Чехия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры