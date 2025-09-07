ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Португальцы празднуют голРоналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
  • 08:25
    • Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем
  • 01:00
    • Соболенко обыграла Анисимову и стала чемпионкой US Open-2025
  • 23:49
    • Дубль Джеко помог Боснии и Герцеговине обыграть Сан-Марино в квалификации ЧМ-2026
  • 23:16
    • Соболев — о невызове в сборную России: Карпин так решил, значит, так надо
    Все новости спорта

    Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем

    Футбол Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы MLS Интер Майами
    Форвард сборной Аргентины Лионель Месси высказался о возможном завершении карьеры. Ранее нападающий оформил дубль в матче квалификации ЧМ-2026 с Венесуэлой (3:0).

    Лионель Месси
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Месси

    «Я не хочу, чтобы это когда-нибудь заканчивалось, но понимаю, что момент приближается. Это произойдёт тогда, когда должно произойти. А пока всё идёт шаг за шагом, я живу сегодняшним днём.

    Я надеюсь хорошо закончить год, чтобы потом провести хорошую предсезонную подготовку.

    В начале я был очень взволнован — гимн, мои дети… В голове промелькнуло много мыслей. Это был очень красивый и особенный день для меня», — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в Х.

