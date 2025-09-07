Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем

Форвард сборной Аргентинывысказался о возможном завершении карьеры. Ранее нападающий оформил дубль в матче квалификации ЧМ-2026 с Венесуэлой (3:0).

«Я не хочу, чтобы это когда-нибудь заканчивалось, но понимаю, что момент приближается. Это произойдёт тогда, когда должно произойти. А пока всё идёт шаг за шагом, я живу сегодняшним днём.

Я надеюсь хорошо закончить год, чтобы потом провести хорошую предсезонную подготовку.

В начале я был очень взволнован — гимн, мои дети… В голове промелькнуло много мыслей. Это был очень красивый и особенный день для меня», — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в Х.