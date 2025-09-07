Мбаппе рассказал, кто его мог подписать вместо «ПСЖ»

Форвард мадридскогоотметил, что три немецких клуба интересовались им в период его выступлений в составе

«Ко мне обращались многие клубы. "Бавария" пришла ко мне, когда я был немного моложе и мог покинуть "Монако". Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" также обращались. И это только три клуба, которые я помню. Может быть, были и другие, но я не помню», — приводит слова Мбаппе Bild.

Мбаппе выступал за «Монако» с 2013 по 2017 год. Летом 2017 года нападающий перешел в «ПСЖ». Летом 2024 года Килиан присоединился к мадридскому «Реалу» в качестве свободного агента.