Литва без побед уже 4 тура. Команда добыла 3 очка благодаря ничьим. также в ее активе одно поражение. Она занимает 4-е место в группе и находится в одном пункте от Мальты, которая замыкает список таблицы.
Нидерланды имеют 7 пунктов. Столько же у Польши и Финляндии. Однако «оранжевым» удается держать лидерство благодаря их результативности. В трех поединках они забили 11 мячей при одном пропущенном. Мальту гости не заметили, обыграли Финляндию и сыграли вничью с Польшей. Проблем с Литвой быть не должно. Тем более что гостям нужно сохранить первое место.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 25.0 на Литву, 13.0 на ничью, 1.07 на Нидерланды.
- Эксперты LiveSport предложили прогноз, в котором рассказали, выстоит ли сегодня сборная Литвы.
- Искусственный интеллект поставил на победу Нидерландов со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Литва — Нидерланды смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.