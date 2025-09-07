1-й таймКатар — РоссияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная РоссииКатар — Россия. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
    Все новости спорта

    Литва — Нидерланды: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Литвы Сборная Нидерландов
    7 сентября в литовском Каунасе сборная Литвы примет команду Нидерландов в матче группы G отборочного цикла чемпионата мира. Начало игры в 19:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Литва без побед уже 4 тура. Команда добыла 3 очка благодаря ничьим. также в ее активе одно поражение. Она занимает 4-е место в группе и находится в одном пункте от Мальты, которая замыкает список таблицы.

    Нидерланды имеют 7 пунктов. Столько же у Польши и Финляндии. Однако «оранжевым» удается держать лидерство благодаря их результативности. В трех поединках они забили 11 мячей при одном пропущенном. Мальту гости не заметили, обыграли Финляндию и сыграли вничью с Польшей. Проблем с Литвой быть не должно. Тем более что гостям нужно сохранить первое место.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 25.0 на Литву, 13.0 на ничью, 1.07 на Нидерланды.

    • Эксперты LiveSport предложили прогноз, в котором рассказали, выстоит ли сегодня сборная Литвы.

    • Искусственный интеллект поставил на победу Нидерландов со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Литва — Нидерланды смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Испания продолжит побеждать в квалификации ЧМ
  • Турция — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Чехия — Саудовская Аравия
  • Футбол
  • Завтра в 20:15
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры