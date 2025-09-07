7 сентября в литовском Каунасе сборнаяпримет командув матче группы G отборочного цикла чемпионата мира. Начало игры в 19:00 мск.

Литва без побед уже 4 тура. Команда добыла 3 очка благодаря ничьим. также в ее активе одно поражение. Она занимает 4-е место в группе и находится в одном пункте от Мальты, которая замыкает список таблицы.

Нидерланды имеют 7 пунктов. Столько же у Польши и Финляндии. Однако «оранжевым» удается держать лидерство благодаря их результативности. В трех поединках они забили 11 мячей при одном пропущенном. Мальту гости не заметили, обыграли Финляндию и сыграли вничью с Польшей. Проблем с Литвой быть не должно. Тем более что гостям нужно сохранить первое место.

Котировки букмекеров: 25.0 на Литву, 13.0 на ничью, 1.07 на Нидерланды.

Эксперты LiveSport предложили прогноз, в котором рассказали, выстоит ли сегодня сборная Литвы.

Искусственный интеллект поставил на победу Нидерландов со счетом 2:0.

