    Литва — Нидерланды: прогноз (к. 2.25) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 7 сентября 2025 года

    Мемфис Депай
    7 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Литва и Нидерланды. Начало встречи — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Литва — Нидерланды, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа G 07 Сентября 2025 года

    Литва

  • Вильнюс
    •  Литва 19:00 Нидерланды

    Нидерланды

  • Амстердам
    •

    Литва

    Турнирное положение: По итогам четырех стартовых туров отборочного цикла на ЧМ-2026 Литва набрала три очка и занимает предпоследнюю, четвертую позицию в группе.

    Команда на четыре балла отстает от зоны попадания в плей-офф (вторая строчка), а также лишь на один балл опережает последнюю в таблице Мальту.

    Литва — Нидерланды: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках предыдущего тура отбора на североамериканский мундиаль сборная на своем поле сыграла вничью с Мальтой (1:1).

    Перед этим в поединке, который был товарищеским, сборная выступила еще хуже, когда в чужих стенах потерпела разгром от Дании с результатом 0:5.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Литва проиграла лишь раз при трех ничьих.

    Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, если учесть явное преимущество соперника в классе.

    Гвидас Гинейтис — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Нидерланды

    Турнирное положение: Нидерланды по итогам трех туров квалификации на чемпионат мира 2026 года набрала семь очков и занимает первую позицию в группе.

    Команда лишь по дополнительным показателям опережает вторую в таблице Польшу и третью Финляндию, которые провели на одну игру больше.

    • Последние матчи: в своей предыдущем игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разошлась мировой с Польшей — 1:1.

    Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации на североамериканский мундиаль коллектив уже набрал три очка, разгромив на своем поле Мальту со счетом 8:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Нидерланды выиграл лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.

    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три выигрыш, особенно на выезде, тем не менее, они все же велики, если учесть явное преимущество над соперником в классе.

    Мемфис Депай — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей Литвы забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из шести последних матчей Нидерландов забивали обе команды

    • в трех из пяти последних матчей Нидерландов забивали больше 3,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.11. Ничья — в 9.50, успех Литвы — в 31.00.

    ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.55.

    Прогноз: Явный перевес гостей в классе сулит им разгромную победу. При этом в трех из пяти их последних матчей забивали больше 3,5 голов.

    Между тем, данный сценарий был реализован и в двух из четырех последних поединков хозяев.

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из шести последних матчей Нидерландов.

    Ставка: обе команды забьют за 2.95

