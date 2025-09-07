Литва — Нидерланды: прогноз (к. 2.25) и ставка на матч квалификации ЧМ-2026 7 сентября 2025 года

Литва
Нидерланды
Литва
Турнирное положение: По итогам четырех стартовых туров отборочного цикла на ЧМ-2026 Литва набрала три очка и занимает предпоследнюю, четвертую позицию в группе.
Команда на четыре балла отстает от зоны попадания в плей-офф (вторая строчка), а также лишь на один балл опережает последнюю в таблице Мальту.
Литва — Нидерланды: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках предыдущего тура отбора на североамериканский мундиаль сборная на своем поле сыграла вничью с Мальтой (1:1).
Перед этим в поединке, который был товарищеским, сборная выступила еще хуже, когда в чужих стенах потерпела разгром от Дании с результатом 0:5.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были официальными, а один — товарищеским, Литва проиграла лишь раз при трех ничьих.
Такая форма вроде бы говорит о неплохих шансах хозяев на ничью, особенно на своем поле, тем не менее, они все же невелики, если учесть явное преимущество соперника в классе.
Гвидас Гинейтис — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.
Нидерланды
Турнирное положение: Нидерланды по итогам трех туров квалификации на чемпионат мира 2026 года набрала семь очков и занимает первую позицию в группе.
Команда лишь по дополнительным показателям опережает вторую в таблице Польшу и третью Финляндию, которые провели на одну игру больше.
Последние матчи: в своей предыдущем игре в рамках отбора на ЧМ-2026 сборная в домашних стенах разошлась мировой с Польшей — 1:1.
Перед этим в поединке предыдущего тура квалификации на североамериканский мундиаль коллектив уже набрал три очка, разгромив на своем поле Мальту со счетом 8:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Нидерланды выиграл лишь дважды при трех ничьих и одном поражении.
Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на три выигрыш, особенно на выезде, тем не менее, они все же велики, если учесть явное преимущество над соперником в классе.
Мемфис Депай — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с тремя голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей Литвы забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из шести последних матчей Нидерландов забивали обе команды
- в трех из пяти последних матчей Нидерландов забивали больше 3,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Нидерланды — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.11. Ничья — в 9.50, успех Литвы — в 31.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.50 и 2.55.
Прогноз: Явный перевес гостей в классе сулит им разгромную победу. При этом в трех из пяти их последних матчей забивали больше 3,5 голов.
Между тем, данный сценарий был реализован и в двух из четырех последних поединков хозяев.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в четырех из шести последних матчей Нидерландов.
Ставка: обе команды забьют за 2.95