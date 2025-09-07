1-й таймКатар — РоссияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    сборная РоссииКатар — Россия. Онлайн, прямая трансляция
  • 18:51
    • Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
  • 17:45
    • Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Италии на трассе в Монце
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
    Все новости спорта

    Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Футбол Франции Лига 1 ПСЖ Трансферы
    Преснель Кимпембе покинул «ПСЖ» и продолжит карьеру в катарском клубе «Катар».

    Преснель Кимпембе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Преснель Кимпембе

    30-летний защитник является воспитанником парижского клуба, где занимается с 2005 года и дебютировал в первой команде в 2014-м. В феврале 2023 года Кимпембе получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего вернулся в строй лишь в начале 2025 года.

    Защитник провел за последние два сезона всего пять матчей, набрав в общей сложности 75 минут игрового времени. За все время в «ПСЖ» футболист сыграл 241 матч, забил 3 гола, отдал 2 результативные передачи и 31 раз выходил на поле в роли капитана.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Испания продолжит побеждать в квалификации ЧМ
  • Турция — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры