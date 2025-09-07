Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»

покинули продолжит карьеру в катарском клубе

30-летний защитник является воспитанником парижского клуба, где занимается с 2005 года и дебютировал в первой команде в 2014-м. В феврале 2023 года Кимпембе получил разрыв ахиллова сухожилия, из-за чего вернулся в строй лишь в начале 2025 года.

Защитник провел за последние два сезона всего пять матчей, набрав в общей сложности 75 минут игрового времени. За все время в «ПСЖ» футболист сыграл 241 матч, забил 3 гола, отдал 2 результативные передачи и 31 раз выходил на поле в роли капитана.