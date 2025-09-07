Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу

Главный тренер сборной Россииподвел итог матча против Катара (4:1).

«Показалось, что первый тайм был близок к идеалу. Получалось как у своих ворот, так и у чужих. Второй тайм не такой хороший, вышли с расслабленностью.

Что расстроило? Гол. Осипенко не доиграл в этом моменте. Было еще несколько опасных выпадов у Катара, это расстроило. Первый тайм с нашей стороны был идеальным, второй — не такой идеальный.

Лучший матч по качеству игры? Учитывая силу соперника, возможно. Понравилась игра и с Нигерией, которую должны были выигрывать. И сделали бы это, если бы не пропустили дурацкий гол. С точки зрения накала самой игры — с Нигерий было лучше», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Также в сентябре сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0).