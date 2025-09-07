ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родриго и Карло АнчелоттиЛишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии
  • 21:23
    • Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу
  • 20:11
    • Россия разгромила Катар в товарищеском матче
  • 20:59
    • Нидерланды с трудом обыграли Литву в матче отбора на ЧМ-2026
  • 18:51
    • Преснель Кимпембе перешел из «ПСЖ» в «Катар»
  • 18:00
    • Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Карпин: Показалось, что первый тайм был близок к идеалу

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Катара
    Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итог матча против Катара (4:1).

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «Показалось, что первый тайм был близок к идеалу. Получалось как у своих ворот, так и у чужих. Второй тайм не такой хороший, вышли с расслабленностью.

    Что расстроило? Гол. Осипенко не доиграл в этом моменте. Было еще несколько опасных выпадов у Катара, это расстроило. Первый тайм с нашей стороны был идеальным, второй — не такой идеальный.

    Лучший матч по качеству игры? Учитывая силу соперника, возможно. Понравилась игра и с Нигерией, которую должны были выигрывать. И сделали бы это, если бы не пропустили дурацкий гол. С точки зрения накала самой игры — с Нигерий было лучше», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

    Также в сентябре сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0).

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли Бельгия разгромить Казахстан?
  • Бельгия — Казахстан. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Испания продолжит побеждать в квалификации ЧМ
  • Турция — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.69
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Турция — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.18
  • Прогноз на матч Германия — Северная Ирландия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  7.20
  • Экспресс дня 8 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  4.80
  • Прогноз на матч Израиль — Италия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры