Грузия разгромила Болгарию в отборе на ЧМ-2026

В отборочном турнире чемпионата мира 2026 годау себя дома без проблем разобралась с— 3:0.

На 30-й минуте Хвича Кварахцелия открыл счет в матче.

На исходе первого тайма Лука Гагнидзе с передачи Зурико Давиташвили увеличил преимущество сборной Грузии.

Третий мяч на 65-й минуте забил Жорж Микаутадзе.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа E Грузия — Болгария 3:0 Голы: 1:0 Хвича Кварацхелия (30'), 2:0 Ника Гагнидзе (44'), 3:0 Жорж Микаутадзе (66') Грузия: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе (Нодар Ломинадзе, 83'), Лука Лочошвили, Саба Гогличидзе, Ираклий Азаров, Ника Гагнидзе, Анзор Меквабишвили, Георгий Кочорашвили (Владимир Мамучашвили, 77'), Зурико Давиташвили (Саба Лобжанидзе, 83'), Хвича Кварацхелия (Георгий Гулиашвили, 77'), Жорж Микаутадзе (Буду Зивзивадзе, 77') Болгария: Антон Недялков, Росен Божинов, Кристиан Димитров, Georgi Milanov (Ивайло Чочев, 67'), Адриан Краев (Илия Груев, 46'), Николай Минков (Фабиан Нюрнбергер, 46'), Марин Петков (Станислав Шопов, 79'), Vladimir Nikolov (Александар Колев, 67'), Radoslav Kirilov, Emil Tsenov, Svetoslav Vutsov Предупреждения: Анзор Меквабишвили (3'), Лука Лочошвили (9'), Emil Tsenov (18'), Марин Петков (39'), Адриан Краев (45 + 1'), Кристиан Димитров (53')

Теперь в Грузии 3 очка в группе Е. Болгария пока главный аутсайдер квартета и проиграла обе встречи.