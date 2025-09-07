Давид Алаба — об уходе из «Реала»: Слухи — это часть бизнеса

Защитник сборной Австрииопроверг слухи о своем уходе изэтим летом, заявив, что не собирался покидать клуб.

«Я достаточно долго в футболе, слухи — это часть бизнеса. К счастью, я не зацикливаюсь на таких вещах слишком долго. Я много смеялся, потому что все это было неправдой, все было ложью. Сейчас я чувствую себя хорошо, в последнее время я добился большого прогресса», — приводит слова Алабы As.

Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривал возможность расставания с 33-летним Алабой в летнее трансферное окно из-за травм игрока, чтобы разгрузить зарплатный фонд и высвободить активы. Контракт австрийца с клубом действует до июня 2026 года.