    Роналду и Феликс зажгли в Ереване: Португалия посвятила Диогу Жоте разгром в отборе на ЧМ
  11:20
    Мойзес летом мог перейти в «Спартак»
  07:54
    Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
  12:58
    «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  11:05
    Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  08:25
    Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем
    Все новости спорта

    Давид Алаба — об уходе из «Реала»: Слухи — это часть бизнеса

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Ла Лига Реал Мадрид
    Защитник сборной Австрии Давид Алаба опроверг слухи о своем уходе из «Реала» этим летом, заявив, что не собирался покидать клуб.

    Давид Алаба
    Новым игрокам
    Давид Алаба

    «Я достаточно долго в футболе, слухи — это часть бизнеса. К счастью, я не зацикливаюсь на таких вещах слишком долго. Я много смеялся, потому что все это было неправдой, все было ложью. Сейчас я чувствую себя хорошо, в последнее время я добился большого прогресса», — приводит слова Алабы As.

    Ранее сообщалось, что «Реал» рассматривал возможность расставания с 33-летним Алабой в летнее трансферное окно из-за травм игрока, чтобы разгрузить зарплатный фонд и высвободить активы. Контракт австрийца с клубом действует до июня 2026 года.

