Испания U21 и Португалия U21 одержали победы в матчах отбора на молодежный ЧЕ-2027

Испания U21 Фото: globallookpress.com
В одной из встреч Испания U21 обыграла молодежку Кипра со счетом 3:0.
У испанской сборной до 21-го года отличились Рафа Обрадор на 45+1-й минуте, Ярек Гонсёровский на 74-й и Пабло Гарсия на 85-й минуте.
Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
Испания U21 — Кипр U21 3:0
Голы: 1:0 Рафаэль Обрадор (45 + 1'), 2:0 Ярек Гасёровский (74'), 3:0 Пере Гарсия (85')
После этого матча молодежная сборная Испании занимает 2-е место в группе А с 3 очками в активе, а Кипр U21 — на 5-й позиции (0).
Португалия U21 разгромила молодежную сборную Азербайджана со счетом 5:0.
В составе хозяев голы записали на свой счет Родригу Мора на 48-й минуте, Жеовани Кенда на 52-й минуте, Леонарду Баррозу на 56-й минуте, Карлуш Форбш на 73-й и Вивалду Семеду на 90+3-й минуте.
Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
Португалия U21 — Азербайджан U21 5:0
Голы: 1:0 Родригу Мора (48'), 2:0 Жеовани Кенда (52'), 3:0 Leonardo Barroso (56'), 4:0 Карлуш Форбс (73'), 5:0 Vivaldo Semedo (90 + 3')
Португалия U21 располагается на 1-м месте в группе В с 3 очками в активе, а молодежка Азербайджана — на последней 6-й позиции (0).