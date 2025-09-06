ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Испания U21 и Португалия U21 одержали победы в матчах отбора на молодежный ЧЕ-2027

    Футбол Евро-2023 U21 Сборная Испании Футбол Испании Сборная Кипра Сборная Португалии Португалия Сборная Азербайджана
    Завершились два матча 1-го тура квалификации молодежного чемпионата Европы 2027-го года.

    Испания U21
    Испания U21

    В одной из встреч Испания U21 обыграла молодежку Кипра со счетом 3:0.

    У испанской сборной до 21-го года отличились Рафа Обрадор на 45+1-й минуте, Ярек Гонсёровский на 74-й и Пабло Гарсия на 85-й минуте.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа A
    Испания U21 — Кипр U21 3:0
    Голы: 1:0 Рафаэль Обрадор (45 + 1'), 2:0 Ярек Гасёровский (74'), 3:0 Пере Гарсия (85')

    После этого матча молодежная сборная Испании занимает 2-е место в группе А с 3 очками в активе, а Кипр U21 — на 5-й позиции (0).

    Португалия U21 разгромила молодежную сборную Азербайджана со счетом 5:0.

    В составе хозяев голы записали на свой счет Родригу Мора на 48-й минуте, Жеовани Кенда на 52-й минуте, Леонарду Баррозу на 56-й минуте, Карлуш Форбш на 73-й и Вивалду Семеду на 90+3-й минуте.

    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа B
    Португалия U21 — Азербайджан U21 5:0
    Голы: 1:0 Родригу Мора (48'), 2:0 Жеовани Кенда (52'), 3:0 Leonardo Barroso (56'), 4:0 Карлуш Форбс (73'), 5:0 Vivaldo Semedo (90 + 3')

    Португалия U21 располагается на 1-м месте в группе В с 3 очками в активе, а молодежка Азербайджана — на последней 6-й позиции (0).

