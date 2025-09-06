ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
  • 07:19
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
  • 08:24
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
  • 00:51
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
  • 00:08
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
  • 23:50
    • Франция обыграла Украину в матче квалификации ЧМ-2026
    Все новости спорта

    Серлот хочет остаться в «Атлетико»

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Атлетико
    Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Серлот заявил о желании продолжить карьеру в своем клубе.

    Александр Серлот
    Александр Серлот

    «Слухи меня очень удивили. Я не чувствую себя несчастным в "Атлетико". Слухи — это то, с чем тебе, как игроку, приходится жить. Были написаны вещи, которые не соответствуют действительности. Я счастлив играть за один из крупнейших и лучших клубов мира. У нас непростое начало сезона, но мы уверены, что сможем все изменить», — цитирует 29-летнего норвежца Mundo Deportivo.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    За матрасников Серлот выступает с лета 2024 года. Всего в прошлом сезоне он сыграл 53 матча, забил 24 мяча и сделал 2 ассиста. Его контракт с «Атлетико» до 2028 года.

