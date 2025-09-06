Серлот хочет остаться в «Атлетико»

Нападающий мадридского «Атлетико»заявил о желании продолжить карьеру в своем клубе.

«Слухи меня очень удивили. Я не чувствую себя несчастным в "Атлетико". Слухи — это то, с чем тебе, как игроку, приходится жить. Были написаны вещи, которые не соответствуют действительности. Я счастлив играть за один из крупнейших и лучших клубов мира. У нас непростое начало сезона, но мы уверены, что сможем все изменить», — цитирует 29-летнего норвежца Mundo Deportivo.

За матрасников Серлот выступает с лета 2024 года. Всего в прошлом сезоне он сыграл 53 матча, забил 24 мяча и сделал 2 ассиста. Его контракт с «Атлетико» до 2028 года.