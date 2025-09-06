2-й тайм Англия — АндорраОнлайн
    Англия — Андорра. Онлайн, прямая трансляция
  • 15:15
    • Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 20:19
    • Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»
  • 19:50
    • «Шанхайские Драконы» забили семь шайб в ворота СКА в матче КХЛ
  • 19:22
    • «Торпедо» обыграло «Салават Юлаев» в матче КХЛ
  • 18:48
    • ЦСКА крупно обыграл московское «Динамо» в матче чемпионата КХЛ
    Сан-Марино — Босния и Герцеговина: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Сан-Марино Сборная Боснии и Герцеговины
    Матч отборочного цикла чемпионата мира Сан-МариноБосния и Герцеговина состоится 6 сентября в 21:45 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Гости являются лидером группы H и сегодня у них отличный шанс закрепиться на вершине таблицы. У команды 9 очков после трех побед.

    Команды встречались в прошлом туре. Тогда боснийцы выиграли 1:0. Возможно, игроки Сан-Марино рассчитывают, что и в этот раз им удастся избежать крупного поражения. В любом случае, все говорит о том, что хозяевам ничего не светит.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 45.0 на победу Сан-Марино, 14.0 на ничью, 1.05 на победу Боснии и Герцеговины.

    • Эксперты LiveSport предложили свой прогноз с коэффициентом 1.85.

    • Искусственный интеллект считает, что Босния и Герцеговина победит Сан-Марино со счетом 8:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Сан-Марино — Босния и Герцеговина смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

  • Синнер обыграет Алькараса и защитит титул чемпиона US Open?
  • Синнер — Алькарас. Прогноз и ставки
  • 2.36
    •
  • Соболенко обыграет Анисимову с разгромным счетом в финале US Open?
  • Соболенко — Анисимова. Прогноз и ставки
  • 2.19
    •
  • Тяжелая победа Боснии над Сан-Марино была случайностью?
  • Сан-Марино — Босния и Герцеговина. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
