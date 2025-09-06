Матч отборочного цикла чемпионата мирасостоится 6 сентября в 21:45 мск.

Гости являются лидером группы H и сегодня у них отличный шанс закрепиться на вершине таблицы. У команды 9 очков после трех побед.

Команды встречались в прошлом туре. Тогда боснийцы выиграли 1:0. Возможно, игроки Сан-Марино рассчитывают, что и в этот раз им удастся избежать крупного поражения. В любом случае, все говорит о том, что хозяевам ничего не светит.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: 45.0 на победу Сан-Марино, 14.0 на ничью, 1.05 на победу Боснии и Герцеговины.

Эксперты LiveSport предложили свой прогноз с коэффициентом 1.85.

Искусственный интеллект считает, что Босния и Герцеговина победит Сан-Марино со счетом 8:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Сан-Марино — Босния и Герцеговина смотрите на LiveCup.Run.

