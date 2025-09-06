Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении

Сборнаяодержала победу над(5:0) в матче 1-го тура группы F квалификации чемпионата мира 2026-го года.

В составе гостей дубль оформил Криштиану Роналду, отличившись на 21-й и 46-й минутах.

Еще 2 гола записал на свой счет Жоау Феликс, который отметился на 10-й и 62-й минутах. На 33-й минуте Жоау Канселу забил очередной гол сборной Португалии.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F Армения — Португалия 0:5 Голы: 0:1 Жоау Фелиш (10'), 0:2 Криштиану Роналду (21'), 0:3 Жоау Канселу (33'), 0:4 Криштиану Роналду (46'), 0:5 Жоау Фелиш (62') Армения: Хенри Авакян, Эрик Пилоян, Георгий Арутюнян, Сергей Мурадян, Наяир Тикнизян (Edgar Grigoryan, 79'), Камо Оганесян, Угочукву Иву (Narek Aghasaryan, 86'), Ваган Бичахчян (Edgar Sevikyan, 60'), Тигран Барсегян (Жираир Шагоян, 79'), Лукас Селараян (Грант-Леон Ранос, 60'), Eduard Sperstian Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш (Нуну Тавареш, 66'), Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Жоау Канселу (Жоау Палинья, 79'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш (Педро Гонсалвес, 66'), Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 57'), Педру Нету (Франсиску Тринкан, 46') Предупреждение: Эрик Пилоян (26')

После этого матча Португалия занимает 1-е место в группе F с 3 очками в активе. Армения — на 4-й позиции (0).