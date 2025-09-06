ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Дэниэл ЛевиПять причин бояться «Тоттенхэм» после увольнения Дэниела Леви
  • 20:57
    Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении
  • 20:52
    Англия всухую обыграла Андорру в матче квалификации ЧМ-2026
  • 15:15
    Кирилл Глебов проведет в лазарете около трех-четырех недель
  • 20:19
    Источник: Егор Пруцев не перейдет в «Акрон»
  • 19:50
    «Шанхайские Драконы» забили семь шайб в ворота СКА в матче КХЛ
    Дубли Роналду и Феликса обеспечили победу Португалии в матче против Армении

    Армения — Португалия: счет матча 0:5, обзор голов

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Армении Сборная Португалии Португалия Криштиану Роналду
    Сборная Португалии одержала победу над Арменией (5:0) в матче 1-го тура группы F квалификации чемпионата мира 2026-го года.

    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии
    Криштиану Роналду — нападающий сборной Португалии

    В составе гостей дубль оформил Криштиану Роналду, отличившись на 21-й и 46-й минутах.

    Еще 2 гола записал на свой счет Жоау Феликс, который отметился на 10-й и 62-й минутах. На 33-й минуте Жоау Канселу забил очередной гол сборной Португалии.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F
    Армения — Португалия 0:5
    Голы: 0:1 Жоау Фелиш (10'), 0:2 Криштиану Роналду (21'), 0:3 Жоау Канселу (33'), 0:4 Криштиану Роналду (46'), 0:5 Жоау Фелиш (62') Армения: Хенри Авакян, Эрик Пилоян, Георгий Арутюнян, Сергей Мурадян, Наяир Тикнизян (Edgar Grigoryan, 79'), Камо Оганесян, Угочукву Иву (Narek Aghasaryan, 86'), Ваган Бичахчян (Edgar Sevikyan, 60'), Тигран Барсегян (Жираир Шагоян, 79'), Лукас Селараян (Грант-Леон Ранос, 60'), Eduard Sperstian Португалия: Диогу Кошта, Нуну Мендеш (Нуну Тавареш, 66'), Рубен Диаш, Гонсалу Инасиу, Жоау Канселу (Жоау Палинья, 79'), Витор Феррейра, Жоау Невеш, Бруну Фернандеш, Жоау Фелиш (Педро Гонсалвес, 66'), Криштиану Роналду (Гонсалу Рамуш, 57'), Педру Нету (Франсиску Тринкан, 46') Предупреждение: Эрик Пилоян (26')

    После этого матча Португалия занимает 1-е место в группе F с 3 очками в активе. Армения — на 4-й позиции (0).

