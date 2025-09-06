Латвия — Сербия. Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 6 сентября, состоится матч 5-го тура, 1-го раунда группы К, в котором сборная Латвии примет сборную Сербии. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция.

Перед матчем

15:58 Команды уже на поле, звучат национальные гимны стран.

15:55 Александр Митрович, не имевший игровой практики с июня, остался на скамейке запасных.

15:48 Команды находятся в подтрибунном помещении и скоро выйдут на поле.

15:37 Матч пройдёт в Риге, на стадионе «Даугава», вмещающем в себя 5083 зрителя.

15:30 Рассудит матч австрийский судья Юлиан Вайнбергер.

Старотовые составы

Латвия: Звиедрис, Балодис, Ягодинскис, Юрковскис, Циганик, Яунземс, Варславанс, Зеленков, Савельев, Гутковский, Икауниекс

Сербия: Петрович, Павлович, Миленкович, Велькович, Лукич, Костич, Живкович, Илич, Катай, Йович, Влахович

Латвия

С октября 2024 года Латвия не смогла выиграть пять из шести последних официальных матчей, проиграв четыре и сыграв вничью один раз. Набрав четыре очка из девяти возможных, Латвия на данный момент занимает четвёртое место в групповой таблице, наравне с Сербией, у которой есть игра в запасе, и отстаёт на одно очко от Албании, занимающей второе место. Свой последний матч латыши сыграли именно с албанцами и продемонстрировали стойкость, добившись ничейного счёта 1:1. Вообще говоря, в этой отборочной кампании сборная Латвии провела три игры и все они завершились с разным результатом: помимо ничьей со сборной Албании, было вполне ожидаемое поражение от сборной Англии и победа над равным соперником — сборной Андорры со счётом 1:0.

Есть травмированные в составе команды Паоло Николато, тренера известного по работе с молодёжными сборными Италии. Не сыграет из-за болезни многолетний лидер и капитан команды — центральный защитник Кристерс Тоберс из Абердина, также из-за травмы крестообразных связок матч пропустит Робертс Улдрикис, выступающий за немецкую Арминию. Черномордийс пропустит матч из-за дисквалификации, но сможет помочь своей команде в следующей игре. Тем не менее, итальянский специалист заявил, что его команда готова удивить соперника, не смотря на разницу в классе. Он пояснил, что сравнивать Латвию и Сербию невозможно: «Знаете, сколько стоит сербская команда? Они стоят 250 миллионов, а мы — 9 миллионов. Мы не хотим тратить на это время, мы хотим сосредоточиться исключительно на себе».

Сербия

В субботу «орлов» ожидает визит в Латвию, а во вторник в родном Белграде их ждёт настоящий экзамен, где сербы встретят сборную Англии в рамках отборочного турнира Чемпионата мира. Игра в Риге имеет огромное значение для игроков сборной Сербии, и играть матчи, в которых очки как будто бы известны заранее, — это самая сложная задача. Тем не менее, этот матч может стать хорошей возможностью для Сербии прервать серию без побед на выезде. Наставник сербов Драган Стойкович заявил, что команда хорошо настроена на матч и не собирается недооценивать сборную Латвии. Отвечая на вопрос, в чём заключается главная опасность его соперника, он заявил: «Она может заключаться в том, что если мы отнесёмся к ним немного легкомысленно, это может стать серьёзной проблемой. Я верю, что этого не произойдёт, самое главное — следующая игра. Всё внимание и вся наша подготовка будут направлены на Латвию. Мы знакомы с качествами сборной Латвии, знаем, в какой системе и составе она выйдет, с какими идеями, мы будем готовы к матчу. К игре нужно относиться очень серьёзно, и я не сомневаюсь, что игроки готовятся именно так».

В этой отборочной кампании «орлы» провели два матча: сыграли вничью с Албанией в гостях и разгромили Андорру со счётом 3:0 на своём поле, благодаря хет-трику Александра Митровича. В результате, на сегодняшний день сборная Сербии расположилась на третьем месте в таблице группы K, пустив вперёд себя сборные Албании и Англии. Но обойти своих конкурентов гости могут уже в этой игре, т. к. относительно Албании у сербов целых две игры в запасе, а относительно родоначальников футбола — одна.

У сербов все игроки в строю, за исключением вратаря Вани Милинковича-Савича, который попросил на этот раз Стойковича не вызывать его в сборную, поскольку он адаптируется в новой для себя команде — Наполи.

Личные встречи

Эти команды до сих пор не встречались друг с другом. Тем интереснее будет узнать, с чего начнётся история их противостояний. Сербия является фаворитом в Риге, но Латвия показала, что умеет удивлять, отобрав очко у Албании на старте квалификации.

