Ирландия — Венгрия. Онлайн, прямая трансляция

В субботу, 6 сентября, сборная Ирландии примет сборную Венгрии в рамках 1-го тура квалификации Чемпионата Мира 2026. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа F Ирландия — Венгрия 0:2 Голы: 0:1 Барнабаш Варга (3'), 0:2 Роланд Шаллаи (16') Ирландия: Кивин Келлехер, Нэйтан Коллинз, Мэтт Доэрти, Самуэл Смодикс, Джош Каллен, Джейсон Найт, Райан Мэннинг, Финн Азаз, Эван Фергюсон, Jake O'Brien, Dara O'Shea Венгрия: Денеш Дибуш, Бендегуз Болла, Милош Керкез, Аттила Салаи, Вилли Орбан, Лоик Него, Роланд Шаллаи, Доминик Собослаи, Барнабаш Варга, Каллум Стайлз, Alex Toth Предупреждения: Доминик Собослаи (30'), Эван Фергюсон (42')

Ход игры

46' Второй тайм начался!

45+3' Перерыв! Проспали начало ирландцы, воспользовались этим гости, успев два гола забить. После чего стойко отзащищались футболисты сборной Венгрии, не забывая про контр-атаки.

45+3' Последняя позиционная атака сборной Ирландии в первом тайме заканчивается фолом в атаке Каллена.

45+1' Удар Фергюсона из пределов штрафной Венгрии с правой ноги, Дибус выручает гостей.

45' Добавленное время 3 минуты.

43' Келлехер спасает сборную Ирландии после удара Шаллаи в упор, отлично прочитал момент вратарь ирландцев.

43' Скидка головой О'Брайена прямо в руки вратарю сборной Венгрии Дибусу прилетел мяч.

42' Желтая карточка показана Фергюсону.

41' Разбивают игру на паузы венгры: то мелкий фол совершат в центре поля, то не спешат вводить мяч в игру.

40' Инициатива сейчас у Ирландии, пытаются они хотя бы один мяч отыграть до перерыва.

38' О'Брайен забросил мяч в штрафную Венгрии, головой пробили сразу вдвоём Коллинз и Фергюсон, но не получилось акцентированного удара.

36' Удар Доэрти из-за пределов штрафной Венгрии с правой ноги, но мяч мимо ворот проскакал.

34' Внимательно в обороне действуют венгры, не просто приходится ирландцам в атаке.

32' Варге досталось от Коллинза в верховом единоборстве. Но, сможет самостоятельно нападающий Венгрии продолжить матч.

31' Заметно больше с мячом стали пребывать ирландцы, позиционную атаку они сейчас конструируют.

30' Желтая карточка показана Собослаи.

27' Мэннинг пробил из пределов штрафной площади Венгрии, но удар в защитника Венгрии пришелся, а на подборе первым игрок гостей оказался.

26' Начали играть в классический британский футбол ирландцы, много длинных передач, много борьбы, пока выдерживают натиск гости.

24' Заброс в штрафную Венгрии, серия единоборств, Каллен снёс Стайлза. Медицинская бригада приглашена на поле.

23' Стайлз пробил из-за пределов штрафной Ирландии с ходу, мяч выше перекладины ворот пролетел.

22' Сфолил О'Брайен на Шаллаи, вроде как не специально, но кто знает?! Не сразу поднялся после столкновения венгерский полузащитник.

21' Огромный О'Брайен затолкал Шаллаи, арбитр подоспел и угомонил защитника сборной Ирландии.

19' Серия подач к воротам Венгрии, в том числе вбросов из-за боковой, отбиваются гости. Тем не менее стоит отметить что Ирландия встрепенулась.

17' О'Брайен аут вбрасывает прямо в штрафную площадь Венгрии, но арбитр зафиксировал нарушение в нападении у О'Ши, штрафной в пользу Венгрии.

15' Гоол! 0:2. После подачи с углового Собослаи, Шаллаи головой в дальний угол ворот мяч наравил, бросок Келлехера не спас хозяев.

13' Варга отклеился от Коллинза, и пробил головой с отскоком от газона, но мяч в считанных сантиметрах от штанги пролетел. Ничем бы уже Келлехер не помог сборной Ирландии в этом эпизоде.

12' Смодич пробил из-за пределов штрафной Венгрии, но плохо попал он по мячу, мяч мимо ворот полетел.

11' Получилось у сборной Ирландии завладеть мячом, они сейчас пребывают в позиционной атаке.

10' Азаз подключился к атаке, и нанёс удар из пределов штрафной площади Венгрии, мяч срезался с ноги улетев мимо ворот.

8' Подача с правого фланга атаки Венгрии, мяч всех игроков перелетел, но остался во владении гостей.

6' Мяч контролируют игроки сборной Венгрии, преступили они к позиционной атаке. Ждем реакции от хозяев поля.

4' Продолжают на эмоциях атаковать венгры, сборная Ирландии похоже ошарашена таким началом.

2' Гооол! 0:1. Варга воспользовался сутолокой в штрафной площади сборной Ирландии. О'Ши упустил Варгу у себя за спиной, и хладнокровно реализовал свой шанс нападающий сборной Венгрии, послав мяч мимо Келлехера.

2' Завязалась борьба в центре поля, обе команды претендуют на то, чтобы инициативу забрать себе.

1' Матч начался! Ирландия разыграла мяч с центра поля.

До матча

21:40 Команды появляются на поле, скоро матч начнётся!

21:35 В Дублине пасмурно, идёт слабый дождь. На термометре 18 градусов.

21:25 Матч пройдёт на стадионе «Авива» в Дублине, вмещающем 51 700 зрителей.

21:15 Главным арбитром матча будет Харм Осмерс из Германии.

Стартовые составы команд

Ирландия: Келлехер, О'Брайен, Коллинз, О'Ши, Доэрти, Найт, Каллен, Азаз, Смодич, Фергюсон, Мэннинг.

Венгрия: Дибус, Керкез, Салаи, Орбан, Него, Стайлз, Шаллаи, Собослаи, Тот, Болла, Варга.

Ирландия

Пока сборная Ирландии не сыграла ни одного матча в отборе на ЧМ-2026. ирландцы в последних двух товарищеских встречах сыграли вничью против Сенегала (1:1) и Люксембурга (0:0). Ранее Ирландия осталась в Лиге наций B, обыграв в двух матчах Болгарию (2:1, 2:1).

Ирландская сборная с 2016-го года не принимает участие на крупных международных турнирах и переживала не самые лучшие времена. Появления некоторых молодых талантов, среди которых нападающий Эван Фергюсон дает надежду на возрождение местной национальной команды, да и клубный футбол в данной стране находится на подъеме — дублинские «Шелбурн» и «Шемрок Роверс» вышли в основной этап Лиги конференций. Ранее ирландский клубный футбол не был представлен двумя командами в основной сетке еврокубков. Травмированных нет.

Венгрия

Это будет первый тур отбора на ЧМ-2026. В июне Венгрия провела две товарищеские встречи — сначала было домашнее поражение от Швеции (0:2), а затем победа в гостях над Азербайджаном (2:1). Ранее венгры не смогли остаться в Лиге наций А, проиграв в двухматчевом противостоянии Греции (1:0, 0:3).

Венгерская команда с 2016-го года является постоянным участником чемпионата Европы, но до выхода в финальную часть чемпионата мира потомкам Ференца Пушкаша либо совсем не хватает, либо немного. В нынешней сборной лидером по праву является Доминик Собослаи, который уже потихоньку становится одним из важных игроков в «Ливерпуле». Все вызванные игроки в строю.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли 14 матчей. В 5 играх победила Венгрия, в 3 Ирландия, оставшиеся 6 матчей завершились вничью.

