Тухель пока не собирается вызывать в сборную Гринвуда

Главный тренер сборной Англиипрокомментировал ситуацию с возможным вызовом в национальную команду вингера «Марселя»

«Я не разговаривал с ним до сих пор. Я не разговаривал ни с ним, ни с его представителями. Насколько я понимаю, он хотел играть за Ямайку, поэтому мы не стали об этом задумываться. На данный момент его не было в заявке, и мы не думаем о нем в нашей команде.

Но мы будем поддерживать контакт, мы продолжим следить за ним, потому что из разговоров с Мейсоном и его семьей я знаю, что он любит Ямайку, уважает Ямайку.

В настоящий момент он хочет сконцентрироваться на клубном футболе, а не связывать себя обязательствами перед международной командой. Мы должны уважать это, как бы мы ни старались, чтобы он приехал сюда на эти сборы. Так что, кто знает, что будет в будущем», — сказал Тухель на пресс-конференции.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Летом 2024 года Гринвуд перебрался в «Марсель» и «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне 23-летний вингер сыграл 3 матча, забил один мяч и сделал 3 асссита. На счету Гринвуда есть один матч в составе сборной Англии в сентябре 2020 года.