    Томас ТухельЧетыре проблемы Тухеля: что нужно исправить сборной Англии перед ЧМ-2026
    • Синнер вышел в финал US Open — 2025, обыграв Оже-Альяссима
    • Кэри Прайс покидает «Монреаль»
    • Алькарас одолел Джоковича и пробился в финал US Open — 2025
    • Гол Крамарича обеспечил Хорватии победу над Фарерскими островами в матче отбора на ЧМ-2026
    • Словения сыграла вничью со Швецией, а Швейцария разгромила Косово
    Тухель пока не собирается вызывать в сборную Гринвуда

    Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал ситуацию с возможным вызовом в национальную команду вингера «Марселя» Мейсона Гринвуда.

    Мейсон Гринвуд
    Мейсон Гринвуд

    «Я не разговаривал с ним до сих пор. Я не разговаривал ни с ним, ни с его представителями. Насколько я понимаю, он хотел играть за Ямайку, поэтому мы не стали об этом задумываться. На данный момент его не было в заявке, и мы не думаем о нем в нашей команде.

    Но мы будем поддерживать контакт, мы продолжим следить за ним, потому что из разговоров с Мейсоном и его семьей я знаю, что он любит Ямайку, уважает Ямайку.

    • В настоящий момент он хочет сконцентрироваться на клубном футболе, а не связывать себя обязательствами перед международной командой. Мы должны уважать это, как бы мы ни старались, чтобы он приехал сюда на эти сборы. Так что, кто знает, что будет в будущем», — сказал Тухель на пресс-конференции.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Летом 2024 года Гринвуд перебрался в «Марсель» и «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне 23-летний вингер сыграл 3 матча, забил один мяч и сделал 3 асссита. На счету Гринвуда есть один матч в составе сборной Англии в сентябре 2020 года.

