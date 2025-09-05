ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль УгартеСейчас или никогда: Мануэль Угарте как последняя опора полузащиты «МЮ»
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
  • 07:09
    • Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата США
  • 22:01
    • Сборная России сыграла вничью с Иорданией в товарищеском матче
  • 07:22
    • Бразилия разгромила Чили в отборе на ЧМ-2026, Луис Энрике сделал голевую передачу
    Все новости спорта

    Скалони: До чемпионата мира еще далеко, наша цель — подойти к нему в наилучшей форме

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Аргентины Сборная Венесуэлы
    Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итог матча против Венесуэлы (3:0) в отборе ЧМ-2026.

    Лионель Скалони
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лионель Скалони

    «Команда демонстрирует стабильность, и это положительный момент, который у нас есть. В любой ситуации мы показываем характер. Связь с фанатами невероятная, я думаю то же самое, что и болельщики.

    Игроки показали, что, даже побеждая, они хотят большего и злятся, когда что-то не выходит. Это тоже часть роста. Команда продемонстрировала, что за это время выросла. Важно выпускать молодых ребят, которые придают нам свежести, это часть роста команды.

    До чемпионата мира еще далеко, наша цель — подойти к нему в наилучшей форме. Мы счастливы быть здесь. Я не тот, кто много оглядывается на то, что уже достигнуто, всегда нужно смотреть вперед.

    После первого гола команда заиграла спокойнее, в целом я доволен», — цитирует Скалони пресс-служба национальной команды.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Благодаря этой победе команда Лионеля Скалони досрочно заняла первое место в отборочной группе и гарантировала себе участие в чемпионате мира 2026 года. Венесуэла завершила квалификацию на седьмой позиции и сыграет в стыковых матчах за выход на турнир.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» сходу войдет в победный ритм
  • «Локомотив» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 1.87
    •
  • Обыграет ли Исландия Азербайджан?
  • Исландия — Азербайджан. Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Беларусь даст бой Греции в гостях?
  • Греция — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.36
  • Экспресс дня 5 сентября
  • Сегодня в 21:45
    •  1.87
  • Прогноз на матч Локомотив — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Исландия — Азербайджан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Греция — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.74
  • Прогноз на матч Узбекистан — Кыргызстан
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.92
  • Прогноз на матч Джокович — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Молдова — Израиль
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  4.65
  • Прогноз на матч Украина — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Италия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры