5 сентября в Асунсьоне сборнаяпримет командув рамках поединка отборочного цикла чемпионата мира. Начало в 02:30 мск.

Парагвай имеет 24 очка. Команда в шаге от путевки на мундиаль. При этом «гуарани» еще нужно добрать очков, чтобы решить вопрос с выходом. В прошлом туре парагвайцы проиграли Бразилии, поэтому в предстоящем поединке они будут пытаться это компенсировать.

Эквадору уже ничего не грозит. Команда прошла квалификацию на ЧМ. Со второго места или с третьего — для гостей это, скорее всего неважно. Возможно, у Парагвая появился отличный шанс. Эквадор не забивает уже третью игру подряд, при этом парагвайцы проиграли эквадорцам только в одном из пяти последних поединков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Парагвай — фаворит букмекеров за 2.50, на победу Эквадора можно поставить за 3.60.

Эксперты LiveSport рассказали, сможет ли Парагвай в этом туре оформить путевку на ЧМ.

Прогноз ИИ — победа Парагвая со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Парагвай — Эквадор смотрите на LiveCup.Run.

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.