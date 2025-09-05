5 сентября в Копенгагене командывстретятся в матче отборочного цикла чемпионата мира. Начало в 21:45 мск.

Команды выступят в группе С, где 4 участника. Помимо них еще Греция и Беларусь. Объективно, Данию главным фаворитом квартета. Однако в этом матче может все измениться.

В 2021 году команды уже попадали в одну группу отбора на ЧМ. Тогда датчане дома выиграли 2:0, а на выезде уступили 0:2. Шотландцы понимают, что это важный поединок и нужно набрать очки. Однако датчане хорошо играют дома, поэтому нас ждет упорная борьба за верховенство в группе С.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры дают 1.53 на победу Дании, 4.00 на ничью, 7.40 на победу Шотландии.

Эксперты рассказали, стартует ли Дания в этом отборе с уверенной победы.

Искусственный интеллект предсказал победу Дании со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Дания — Шотландия смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть матч онлайн Нужны: регистрация и любой депозит Бонус 600EUR Новым игрокам

Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.