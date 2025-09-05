1-й таймФарерские острова — ХорватияОнлайн
    Фарерские острова — Хорватия. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:39
    • Сборная России: известен состав на матч с Катаром
  • 16:01
    • Евсеев возглавил «Черноморец»
  • 20:16
    • Мбаппе признан лучшим игроком «Реала» в августе
  • 13:13
    • Ву стал футболистом «Спартака»
  • 08:27
    • Анисимова вышла в финал US Open 2025, победив Осаку
    Дания — Шотландия: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Дании Сборная Шотландии
    5 сентября в Копенгагене команды Дании и Шотландии встретятся в матче отборочного цикла чемпионата мира. Начало в 21:45 мск.

    Команды выступят в группе С, где 4 участника. Помимо них еще Греция и Беларусь. Объективно, Данию главным фаворитом квартета. Однако в этом матче может все измениться.

    В 2021 году команды уже попадали в одну группу отбора на ЧМ. Тогда датчане дома выиграли 2:0, а на выезде уступили 0:2. Шотландцы понимают, что это важный поединок и нужно набрать очки. Однако датчане хорошо играют дома, поэтому нас ждет упорная борьба за верховенство в группе С.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Букмекеры дают 1.53 на победу Дании, 4.00 на ничью, 7.40 на победу Шотландии.

    • Эксперты рассказали, стартует ли Дания в этом отборе с уверенной победы.

    • Искусственный интеллект предсказал победу Дании со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Дания — Шотландия смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

