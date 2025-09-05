Команды выступят в группе С, где 4 участника. Помимо них еще Греция и Беларусь. Объективно, Данию главным фаворитом квартета. Однако в этом матче может все измениться.
В 2021 году команды уже попадали в одну группу отбора на ЧМ. Тогда датчане дома выиграли 2:0, а на выезде уступили 0:2. Шотландцы понимают, что это важный поединок и нужно набрать очки. Однако датчане хорошо играют дома, поэтому нас ждет упорная борьба за верховенство в группе С.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Букмекеры дают 1.53 на победу Дании, 4.00 на ничью, 7.40 на победу Шотландии.
- Эксперты рассказали, стартует ли Дания в этом отборе с уверенной победы.
- Искусственный интеллект предсказал победу Дании со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Дания — Шотландия смотрите на LiveCup.Run.
Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
Бонус 600EURНовым игрокам
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.