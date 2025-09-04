ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Казахстан — Уэльс: смотреть онлайн в прямом

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Казахстана Сборная Уэльса
    4 сентября в Астане сборная Казахстана примет команду Уэльса в поединке отборочного цикла чемпионата мира. Начало игры в 17:00 мск.

    В четвертому матчу Казахстан имеет лишь 3 очка. В остальных двух команда проиграла. Последним результатом стало поражение от Северной Македонии. Валлийцы сыграли на матч больше, но уступили только Бельгии. В их активе сейчас 7 очков.

    В этом матче казахи могут подняться на 3-е место, сместив Бельгию. Сборная Уэльса претендует на 1-ю позицию. В прошлый раз гости из с Британских островов выиграли 3:1. Посмотрим, смогут ли они победить сейчас.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: 6.40 на победу Казахстана, 3.80 на ничью, 1.61 на победу Уэльса.

    • Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 2.13.

    • Искусственный интеллект уверен в победе Уэльса со счетом 2:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Казахстан — Уэльс смотрите на LiveCup.Run.

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

