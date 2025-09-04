В четвертому матчу Казахстан имеет лишь 3 очка. В остальных двух команда проиграла. Последним результатом стало поражение от Северной Македонии. Валлийцы сыграли на матч больше, но уступили только Бельгии. В их активе сейчас 7 очков.
В этом матче казахи могут подняться на 3-е место, сместив Бельгию. Сборная Уэльса претендует на 1-ю позицию. В прошлый раз гости из с Британских островов выиграли 3:1. Посмотрим, смогут ли они победить сейчас.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 6.40 на победу Казахстана, 3.80 на ничью, 1.61 на победу Уэльса.
- Эксперты LiveSport предложили прогноз с коэффициентом 2.13.
- Искусственный интеллект уверен в победе Уэльса со счетом 2:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Казахстан — Уэльс смотрите на LiveCup.Run.
Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.