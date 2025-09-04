ПерерывГрузия — ТурцияОнлайн
    «Челябинск» и «Факел» сыграли вничью в Первой лиге

    «Челябинск» — «Факел»: счет матча 1:1, обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Первая лига Футбол России Челябинск Факел
    В матче 8-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу «Челябинск» и воронежский «Факел» сыграли вничью — 1:1.

    Рамазан Гаджимурадов — полузащитник «Челябинска»
    Рамазан Гаджимурадов — полузащитник «Челябинска»

    Все основные события развивались в компенсированное время.

    Сначала на 90+5-й минуте Георгий Гиоргибиани вывел гостей вперед после точного удара со штрафного.

    Почти сразу хозяева смогли отыграться с пенальти. Автором гола стал Гаррик Левин.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Челябинск — Факел 1:1
    Голы: 0:1 (90+5'), 1:1 (90+9') Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Алан Чочиев, Владислав Левин, Константин Кертанов, Денис Самойлов, Рамазан Гаджимурадов (Александр Носов, 80'), Tuseev I., Gatin B. (Pushkarev D., 73'), Eza W., N'Diaye B. (Gapechkin A., 73') Факел: Даниил Фролкин, Василий Черов, Станислав Магкеев, Юрий Журавлёв, Ильнур Альшин (Николай Гиоргобиани, 82'), Равиль Нетфуллин, Илья Гапонов (Альберт Габараев, 82'), Абдулла Багамаев (Simonov K., 82'), Нури Абдоков (Бутта Магомедов, 61'), Мераби Уридия (Георгий Гонгадзе, 61'), Белайди Пуси

    Календарь и таблица ФНЛ

    В 9-м туре «Челябинск» примет «Чайку», а «Факел» — тульский «Арсенал».

