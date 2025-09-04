«Челябинск» и «Факел» сыграли вничью в Первой лиге

В матче 8-го тура Первой лиги чемпионата России по футболуи воронежскийсыграли вничью — 1:1.

Все основные события развивались в компенсированное время.

Сначала на 90+5-й минуте Георгий Гиоргибиани вывел гостей вперед после точного удара со штрафного.

Почти сразу хозяева смогли отыграться с пенальти. Автором гола стал Гаррик Левин.

Футбол. Россия. Первая лига Челябинск — Факел 1:1 Голы: 0:1 (90+5'), 1:1 (90+9') Челябинск: Ян Гудков, Александр Жиров, Алан Чочиев, Владислав Левин, Константин Кертанов, Денис Самойлов, Рамазан Гаджимурадов (Александр Носов, 80'), Tuseev I., Gatin B. (Pushkarev D., 73'), Eza W., N'Diaye B. (Gapechkin A., 73') Факел: Даниил Фролкин, Василий Черов, Станислав Магкеев, Юрий Журавлёв, Ильнур Альшин (Николай Гиоргобиани, 82'), Равиль Нетфуллин, Илья Гапонов (Альберт Габараев, 82'), Абдулла Багамаев (Simonov K., 82'), Нури Абдоков (Бутта Магомедов, 61'), Мераби Уридия (Георгий Гонгадзе, 61'), Белайди Пуси

Календарь и таблица ФНЛ

В 9-м туре «Челябинск» примет «Чайку», а «Факел» — тульский «Арсенал».