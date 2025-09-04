ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Черданцев: Ужесточение лимита на легионеров приведёт к снижению уровня РПЛ

    Комментатор Георгий Черданцев высказался по поводу новости о возможном ужесточении лимита на легионеров в российском футболе.

    Георгий Черданцев
    Георгий Черданцев

    Ранее сообщалось, что в РПЛ могут ввести лимит формата «5+10» — будет разрешено 5 иностранцев на поле и 10 в заявке команды.

    «Ужесточение лимита на легионеров приведёт в последнюю очередь (если вообще приведёт) к профессиональному росту российских футболистов, а в первую очередь приведёт к снижению уровня чемпионата России и как следствие снижению его коммерческой привлекательности. Это приведёт к росту сумм в контрактах и так в большинстве своём переоценённых российских футболистов.

    Пример Китая? Да, у них жёсткий лимит на легионеров. Но прогрессирует ли сборная Китая? Нет. Стала ли китайская лига сильнее при таком лимите? Нет. Стало ли в Китае больше талантливых футболистов? Нет.

    Пример Европы вообще некорректный. Там, по сути, нет лимита.

    В Бундеслиге его нет вообще, что не мешает сборной Германии оставаться одной из сильнейших в мире. Потому что хорошо развит детско-юношеский футбол и международный скаутинг, когда талантливого юниора замечают в раннем возрасте и перевозят жить и тренироваться в Германию, где он затем получит немецкий паспорт, чтобы играть за сборную.

    В других странах лимит — чистая условность. Если легионерами не считаются футболисты из 27 (!!!) стран ЕС, то какой же это лимит. А что касается южноамериканцев, то у большинства из них есть второй европейский паспорт как раз для того, чтобы обходить лимит по заявке на матч.

    Мы же берём и загоняем себя в рамки, когда клуб должен комплектоваться только за счёт игроков с российским паспортом. Это невозможно. В России нет такого количества футболистов уровня РПЛ, ну просто физически нет. А нужно минимум 100 для 16 команд. Это нереально. А самое главное, что Батраков или Кисляк играли бы в основе при любом лимите», — написал Черданцев в телеграм-канале.

    С конца февраля 2022 года российские футбольные клубы и сборные отстранены от международных турниров.

