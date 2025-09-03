«Родина» разгромила «Нефтехимик», «КАМАЗ» переиграл «Сокол»

Завершились два матча 8-го тура Первой лиги.

«Сокол» на своем поле потерпел минимальное поражение от «КАМАЗа» — 0:2.

Счет в матче Руслан Апеков с пенальти на 35-й минуте. Давид Хубаев на 90+5-й минуте также с 11-метровой отметки установил окончательный итог встречи.

Футбол. Россия. Первая лига Сокол — КамАЗ 0:2 Голы: 0:1 Руслан Апеков (пенальти) (35'), 0:2 (90+6') Сокол: Тимур Крайков, Антон Синяк, Иван Чуриков, Никита Печенкин, Владимир Ковачевич, Артём Быков (Аллон Бутаев, 60'), Александр Мухин, Руслан Дауров (Роман Ермолин, 82'), Вадим Шпитальный, Gloydman N. (Сергей Грибов, 87'), Bakharev G. КамАЗ: Арсен Адамов, Руслан Аюкин, Георгий Юдинцев, Даниэль Мишкич, Ренат Голыбин (Александр Дерюгин, 90'), Роман Защепкин, Давид Хубаев, Мухаммад Султонов (Роман Мануйлов, 87'), Руслан Апеков (Савелий Ратников, 87'), Давид Караев (Сурхайхан Абдуллаев, 72'), Kalistratov T. Предупреждение: Bakharev G. (16')

В другой встрече дня «Родина» разгромила в гостях «Нефтехимик» — 5:1

Счет открыл форвард хозяев Андрей Никитин на 14-й минуте. Затем забивали только гости — дублем отметился Иван Тимошенко (15' и 38'), еще по разу отличились Артем Максименко (60'), Магомедхабиб Абдусаламов (75') и Артем Концевой (90+2').

Футбол. Россия. Первая лига Нефтехимик — Родина 1:5 Голы: 1:0 Алексей Никитин (13'), 1:1 Иван Тимошенко (15'), 1:2 Иван Тимошенко (38'), 1:3 Александр Максименко (60'), 1:4 Abdusalamov M. (74'), 1:5 (90+2') Нефтехимик: Николай Толстопятов, Максим Ширяев, Эдуард Валиахметов, Алексей Никитин (Budylin A., 87'), Артём Голубев, Давид Кокоев (Kantaria G., 63'), Даниил Родин, Данила Сухомлинов (Даниэль Мишкич, 63'), Константин Шильцов (Султан Джамилов, 63'), Ражаб Магомедов (Ислам Машуков, 71'), Filipovskiy M. Родина: Александр Максименко (Артем Концевой, 76'), Сергей Волков, Артём Мещанинов, Митя Крижан, Лео Гогличидз, Руслан Фищенко, Аршак Корян (Кирилл Ушатов, 62'), Йорди Рейна (Астемир Гордюшенко, 76'), Abdusalamov M. (Gueye P., 75'), Иван Тимошенко (Андрей Егорычев, 77'), Dyatlov I.

«КАМАЗ» поднялся на 3-е место в Первой лиге с 17 очками, «Родина» также выбралась выше — теперь у столичной команды 7-е место и 10 баллов.

«Нефтехимик» остался на 14-й позиции с 7 очками, «Сокол» — 17-й с 4 баллами.