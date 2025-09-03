ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
    Все новости спорта

    Шешко сравнил уровни АПЛ и Бундеслиги

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Бундеслига Футбол Германии
    Новичок «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко высказался о сравнении АПЛ и Бундеслиги.

    Беньямин Шешко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Беньямин Шешко

    «Уровень матчей, безусловно, намного выше, игроки и партнеры по команде тоже более высокого уровня. В конце концов, английский футбол — один из самых лучших в мире.

    Но я с нетерпением жду будущих матчей, в том числе потому, что с каждой тренировкой я становлюсь все лучше и быстрее, а также с каждым днем прогрессирую с точки зрения футбольного менталитета.

  • Секретное оружие Аморима. Как Беньямин Шешко впишется в новую схему «МЮ»
  • У словенского форварда не будет времени на раскачку
  • 08/08/2025

    • Я хотел играть в Англии, и, к счастью, мое желание сбылось», — цитирует Шешко Ekipa.

    Календарь и таблица АПЛ

    Напомним, что 22-летний австриец Шешко летом перебрался из «РБ Лейпцига» в «Манчестер Юнайтед».

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем голы в этой встрече
  • «Сокол» — «КАМАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
  • «Чайка» продолжит проигрывать?
  • «Чайка» — «Ротор». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Уфимцы дадут бой «Торпедо» в Москве?
  • «Торпедо» Москва — «Уфа». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.93
  • Экспресс дня 3 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сокол — КАМАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Чайка — Ротор
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Торпедо Москва — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Иордания
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Болгария — Испания
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таджикистан — Иран
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Грузия — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Литва — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры