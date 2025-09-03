Шешко сравнил уровни АПЛ и Бундеслиги

Новичоквысказался о сравнении АПЛ и Бундеслиги.

«Уровень матчей, безусловно, намного выше, игроки и партнеры по команде тоже более высокого уровня. В конце концов, английский футбол — один из самых лучших в мире.

Но я с нетерпением жду будущих матчей, в том числе потому, что с каждой тренировкой я становлюсь все лучше и быстрее, а также с каждым днем прогрессирую с точки зрения футбольного менталитета.

Я хотел играть в Англии, и, к счастью, мое желание сбылось», — цитирует Шешко Ekipa.

Напомним, что 22-летний австриец Шешко летом перебрался из «РБ Лейпцига» в «Манчестер Юнайтед».