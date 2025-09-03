Радимов: Уход Николича повлиял на ЦСКА в лучшую сторону

Владислав Радимов Фото: globallookpress.com
Напомним, что этим летом Марко Николич покинул пост главного тренера армейцев по собственной инициативе.
«Невозможно было предположить такие результаты, которые показывает ЦСКА. Уход Николича повлиял на москвичей в лучшую сторону. Команда показывает хороший футбол.
ЦСКА двигается в правильном направлении. Молодые футболисты армейцев прибавили. Сейчас можно сказать, что Кисляк на своей позиции является лучшим в РПЛ», — сказал Радимов «Матч ТВ».
После 7-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 2-е место в таблице с 15-ю очками в активе.