Радимов: Уход Николича повлиял на ЦСКА в лучшую сторону

Бывший футболиствысказался об игрепод руководством

Напомним, что этим летом Марко Николич покинул пост главного тренера армейцев по собственной инициативе.

«Невозможно было предположить такие результаты, которые показывает ЦСКА. Уход Николича повлиял на москвичей в лучшую сторону. Команда показывает хороший футбол.

ЦСКА двигается в правильном направлении. Молодые футболисты армейцев прибавили. Сейчас можно сказать, что Кисляк на своей позиции является лучшим в РПЛ», — сказал Радимов «Матч ТВ».

После 7-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 2-е место в таблице с 15-ю очками в активе.