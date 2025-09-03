ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Валерий Карпин — главный тренер сборной России Сафонов, Головин и Миранчук покажут класс? Сборная России готовится к товарищеским матчам
  • 00:37
    • Соболенко прошла в полуфинал US Open, Вондроушова снялась с турнира
  • 23:53
    • Источник: Хейлунн расстроен из-за ухода из «Манчестер Юнайтед»
  • 22:52
    • Гюндоган: «Манчестер Сити» всегда будет занимать особое место в моём сердце
  • 22:47
    • Алькарас пробился в полуфинал US Open — 2025
  • 20:32
    • Пегула обыграла Крейчикову и прошла в полуфинал US Open — 2025
    Радимов: Уход Николича повлиял на ЦСКА в лучшую сторону

    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре ЦСКА под руководством Фабио Челестини.

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов

    Напомним, что этим летом Марко Николич покинул пост главного тренера армейцев по собственной инициативе.

    «Невозможно было предположить такие результаты, которые показывает ЦСКА. Уход Николича повлиял на москвичей в лучшую сторону. Команда показывает хороший футбол.

    ЦСКА двигается в правильном направлении. Молодые футболисты армейцев прибавили. Сейчас можно сказать, что Кисляк на своей позиции является лучшим в РПЛ», — сказал Радимов «Матч ТВ».

  • Балансир средней зоны. Окажется ли ставка ЦСКА на Хенделя выигрышной?
  • 24-летний опорный полузащитник пакует чемоданы в Москву
  • 30/08/2025

    • После 7-и туров в российской Премьер-лиге ЦСКА занимает 2-е место в таблице с 15-ю очками в активе.

