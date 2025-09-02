Набабкин отреагировал на ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Бывший защитник ЦСКАподелился мнением о возможном ужесточении лимита на легионеров в РПЛ.

«Посмотрим, как этот лимит повлияет на российский футбол. Думаю, клубы будут привозить более качественных иностранцев в условиях нового лимита. На "Зенит", наверное, это существенно не повлияет, они смогут выкрутиться из этой ситуации», — заявил Набабкин в интервью «Советскому спорту».

Напомним, ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев отметил, что оптимальной моделью может стать правило «пять на поле, десять в заявке». Сейчас в РПЛ разрешено заявлять до 13 легионеров и выпускать на поле одновременно не более восьми иностранцев.

После семи туров в РПЛ лидирует «Краснодар». В активе команды Мурада Мусаева 16 набранных очков.

