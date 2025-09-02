«Манчестер Сити» подписал Доннарумму

объявил о подписании. Итальянский вратарь перешёл изи заключил контракт с английским клубом до лета 2030 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила от €35 млн до €39 млн.

В прошлом сезоне Доннарумма провёл 47 матчей за парижан, из них 17 — без пропущенных голов.

За время выступлений в «ПСЖ» он четырежды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок. Также в его активе победа в Лиге чемпионов с парижским клубом. Ранее в составе «Милана» Доннарумма завоевал Суперкубок Италии, а с национальной сборной стал чемпионом Европы.