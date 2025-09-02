ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Манчестер Сити» подписал Доннарумму

    Футбол Футбол Англии Манчестер Сити Трансферы
    «Манчестер Сити» объявил о подписании Джанлуиджи Доннаруммы. Итальянский вратарь перешёл из «ПСЖ» и заключил контракт с английским клубом до лета 2030 года.

    Джанлуиджи Доннарумма
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джанлуиджи Доннарумма

    По информации СМИ, сумма трансфера составила от €35 млн до €39 млн.

    В прошлом сезоне Доннарумма провёл 47 матчей за парижан, из них 17 — без пропущенных голов.

    За время выступлений в «ПСЖ» он четырежды становился чемпионом Франции, дважды выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок. Также в его активе победа в Лиге чемпионов с парижским клубом. Ранее в составе «Милана» Доннарумма завоевал Суперкубок Италии, а с национальной сборной стал чемпионом Европы.

    •
