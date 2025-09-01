Агент Тюкавина: Не удивлюсь, если Константин окажется в заявке на матч против «Спартака»

Агент, представляющий интересы нападающего, рассказал о продолжающемся восстановлении россиянина.

«У Кости все хорошо, он тренируется в общей группе без ограничений. Не удивлюсь, если он окажется в заявке на матч против "Спартака" и, может быть, выйдет на поле. Сейчас, в матче с "Динамо" (Махачкала) решили не рисковать. Начинается двухнедельная пауза на игры сборные, есть время набрать определенные кондиции. Многие болельщики ждут Константина на поле», — цитирует Сафонова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что форвард получил травму в матче 19-го тура прошедшего сезона РПЛ против «Ростова» (1:1).

Тюкавин в сезоне‑2024/25 провел 22 матча за «Динамо», забил восемь мячей и отдал две голевые передачи. Действующее соглашение форварда с «Динамо» рассчитано до лета 2030-го года.