Радимов — про «Динамо»: Команда в психологическом плане не так уверена в себе

Бывший футболиствысказался о неудачных результатах московскогона старте нынешнего сезона.

«Потери Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева не могли не сказаться (на команде). Нужно было перестраивать игру. Команда в психологическом плане не так уверена в себе.

Понятно, что Карпина можно "пинать" за результаты, но нужно спросить и с игроков», — сказал Радимов «Матч ТВ».

После 7-и туров в РПЛ «Динамо» М занимает 9-е место в таблице с 8-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата России «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 13-го сентября.