    Радимов — про «Динамо»: Команда в психологическом плане не так уверена в себе

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо
    Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о неудачных результатах московского «Динамо» на старте нынешнего сезона.

    Владислав Радимов
    Владислав Радимов

    «Потери Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева не могли не сказаться (на команде). Нужно было перестраивать игру. Команда в психологическом плане не так уверена в себе.

    Понятно, что Карпина можно "пинать" за результаты, но нужно спросить и с игроков», — сказал Радимов «Матч ТВ».

    • После 7-и туров в РПЛ «Динамо» М занимает 9-е место в таблице с 8-ю очками в активе. В следующем матче чемпионата России «бело-голубые» сыграют против «Спартака» 13-го сентября.

